Casa Busoni aperta al pubblico per le 'Giornate internazionali delle case museo'

Torna l’appuntamento con le "Giornate internazionali delle case museo" dedicate alle case della memoria e dei grandi personaggi che vedrà, per il secondo anno consecutivo, case museo di tutto il mondo aprire simultaneamente le porte per consentire al pubblico di scoprire i luoghi vissuti dai personaggi illustri.

Anche la Casa natale Ferruccio Busoni, in piazza della Vittoria 16, aderisce all'iniziativa e sarà visitabile su prenotazione nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 dalle 15.30 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30).

La durata della visita sarà di circa 30 minuti, l'ingresso è gratuito. Ad accompagnare i visitatori alla scoperta della geniale e poliedrica figura del compositore empolese sarà lo staff del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni.

L’evento è promosso dall'Associazione Nazionale Case della Memoria che mette in rete 120 case museo italiane grazie al supporto dei comitati Icom Demhist (Comitato Internazionale per le Case Museo Storiche), Iclcm (Comitato Internazionale per i Musei Letterari e dei Compositori), Icom Italia e la Rete Europea delle Case Museo dei Personaggi Illustri.

Per visitare Casa Busoni è possibile prenotarsi fino alle 12 di venerdì 17 aprile telefonando allo 0571 711122 o scrivendo una e-mail all'indirizzo: csmfb@centrobusoni.org

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa