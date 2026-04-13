È rientrata in classe la giovane ferita a scuola a Castelfranco

Era rimasta ferita da un colpo di forbici di una coetanea, oggi - lunedì 13 aprile - è tornata in classe. La dodicenne si è seduta al suo posto alla scuola media di Castelfranco di Sotto dopo l'aggressione di venerdì 10 aprile. La compagna l'avrebbe colpita per emulare, avrebbe riferito agli investigatori, le scene di un film.

Le prime due ore di lezione sono state dedicate all'episodio, con lo scopo di rasserenare il clima tra tutti gli alunni presenti. Non c'era la dodicenne che ha aggredito la compagna, è a casa poiché sospesa.

La psicologa della scuola incontrerà in aula la dodicenne ferita e anche i compagni. "Ma la scuola non abbandonerà anche l'altra dodicenne, sia sotto il profilo didattica, che del necessario supporto psicologico di cui ha bisogno per uscire da questa grave situazione" ha detto il dirigente scolastico.

Così ha raccontato il preside: "Ieri io e due docenti abbiamo fatto visita alla dodicenne ferita a casa sua e abbiamo parlato a lungo anche con la sua famiglia, che in questo momento drammatico ha dimostrato grande dignità e lucidità. Mi ha davvero colpito suo padre che non ha sentimenti di rivalsa nei confronti dell'altra famiglia, ma anzi ci ha detto di essere preoccupato per l'altro padre sconvolto per quanto accaduto e per ciò che ha messo in atto la figlia".

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