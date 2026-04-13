Castello di Giochi, grande festa per bimbi e bimbe a Castelfiorentino

Un evento che segna finalmente l’avvio della primavera, una festa interamente dedicata ai bambini: con giochi, spettacoli e laboratori. E’ questo il biglietto da visita di “Castello di Giochi”, che si svolgerà nelle vie e piazze del centro storico di Castelfiorentino domenica 19 aprile, dalle 16.00 alle 19.30

La partecipazione a tutte le attività è completamente gratuita e ci sarà anche l’opportunità di fare shopping con i negozi aperti

Promossa dall’Associazione del CCN “Tre Piazze” in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino, Confesercenti Firenze e l’Ente Cambiano Scpa (oranizzazione di Exponent) “Castello di Giochi” prenderà il via nel pomeriggio in Piazza Gramsci e in alcune vie del centro cittadino, con eventi su postazione fissa o itinerante. In Piazza Gramsci sarà allestita la “Bottega di Geppetto”, laboratorio per la costruzione di giocattoli e sculture in legno recuperato (a cura di Fantulin), dove alcuni animatori coinvolgeranno i bambini nella costruzione di manufatti e giochi, facendoli diventare per un giorno piccoli artigiani che potranno portarsi a casa quanto da loro realizzato.

Sempre nella piazza ci sarà inoltre il “Trucca Bimbi”, i bambini avranno la possibilità di immaginarsi “superereroi, principesse” o magari il loro animale preferito (a cura di “Le Decorazioni di Lu”), mentre Italo Pecoretti (“Teatro delle Dodici Lune”) si esibirà nello spettacolo di burattini dal titolo “Pulcinella in fabula” (ore 16, replica alle ore 18).

Contemporaneamente, una veste “ludica” si impadronirà di via Testaferrata dove saranno allestiti alcuni “giochi da tavolo” per grandi e piccini (a cura di “Sistemi Ludici”) mentre le altre vie del centro saranno coinvolte nello spettacolo itinerante “In viaggio sopra una bolla di sapone”, in compagnia del clown Ferux e delle sue bolle giganti.

Alle ore 17 ritrovo in piazza Kennedy per uno spettacolo imperdibile: “La Battaglia dei Cuscini” a cura di Dispari Teatro. Un evento nato nel 1991 dal ricordo degli scontri all'ultima piuma che da bambini, tra fratelli, si facevano sul letto prima di andare a dormire: la battaglia si trasformerà in uno spettacolo di piazza esplosivo, epico, divertente e di grande coinvolgimento. Conclusione su un cuscino gigante, pieno d'aria, su cui sarà possibile nuotare, rotolare, gattonare e ovviamente riposarsi dopo tanta fatica.

“Castello di Giochi – osserva l’Assessore al Commercio, Gianluca D’Alessio – porta gioia e allegria nelle vie e piazze di Castelfiorentino grazie a tante attività di animazione, un evento particolarmente amato dai bambini e dalle loro famiglie in cui ci sarà la possibilità di spaziare tra laboratori pensati per stimolare la loro creatività e spettacoli di puro intrattenimento, tra giochi da tavolo aperti anche ai più grandi e giochi di piazza in cui i bambini potranno dare sfogo alla loro vivacità. Una bella festa, insomma, per far vivere il centro cittadino in cui ci sarà anche l’opportunità per fare acquisti grazie ai negozi aperti”

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

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