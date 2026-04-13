Centro Donna di Empoli, cinque giorni di visite gratuite

Mettere la propria salute al centro è una scelta consapevole che può cambiare il corso della vita. Si basa su questo concetto l’iniziativa del Centro Donna dell’ospedale San Giuseppe di Empoli che aprirà le sue porte per una settimana interamente dedicata alla prevenzione e al benessere femminile.

Nelle giornate tra il 22 e il 29 aprile, l’ospedale di viale Boccaccio partecipa all'iniziativa nazionale "Open week Salute della donna", promossa da Fondazione Onda con l’obiettivo di offrire alcune attività di screening e consulenze gratuite. Per le donne sarà anche un’occasione per approfondire aspetti del proprio stato di salute e confrontarsi con gli specialisti ospedalieri.

Gli appuntamenti prenderanno il via il 22 aprile, dalle 16,30 alle 18,30, nella sala d'attesa del Centro Donna, al 1° piano del blocco C dell’ospedale San Giuseppe. L'incontro, dal titolo “Progetti e prospettive per le donne del Centro Donna”, servirà a presentare le attività della settimana e alcune novità che il Centro mette a disposizione o a supporto del territorio, anche attraverso sostenitori del mondo dell’associazionismo. Un incontro aperto al pubblico durante il quale i professionisti coinvolti nelle giornate di prevenzione dialogheranno con le donne, con un approfondimento sulle terapie e i trattamenti. È prevista anche la partecipazione di associazioni del territorio che porteranno le loro esperienze e contributi.

A coordinare l’appuntamento e l'intera iniziativa sarà la dottoressa Francesca Martella, direttore dell'Oncologia medica e anima del Centro Donna: «Vogliamo che il Centro Donna sia percepito non solo come un luogo di diagnosi e cura, ma come un punto di riferimento – afferma l’oncologa – dove la prevenzione diventa un percorso accessibile e umano. Questa settimana è pensata per accorciare le distanze tra cittadine e ospedale, offrendo risposte concrete e consulenze mirate».

«Sarà, inoltre, l’occasione per presentare il Centro nella sua evoluta visione olistica, in ottica di percorsi oncologici di genere insieme agli specialisti ospedalieri che, tutti i giorni, ci lavorano e alle onlus che contribuiscono all’ampliamento dell’offerta in un’ottica concertata ed integrata», conclude Francesca Martella.

«Come ospedale ci fa piacere invitare le donne a partecipare a questa iniziativa – sottolinea Francesca Bellini direttore dell’ospedale San Giuseppe – per regalarsi un momento di cura del sé o anche solo per conoscere tutte le attività altamente qualificate disponibili nel nostro territorio. L’iniziativa è una finestra per richiamare l’attenzione su attività che si svolgono e restano disponibili tutto l’anno».

Le attività di screening coprono un ampio ventaglio di specialità mediche, distribuite, appunto, tra le giornate dal 23 e al 29 aprile.

Sarà dato spazio all’Endocrinologia, con visite di screening (focus sulla tiroide), e alla Fisioterapia con sessioni di counseling individuale. Quindi spazio alla Dietetica per una valutazione approfondita degli stili alimentari.

Sono previste sessioni di visite senologiche di screening con la Chirurgia senologica. Quindi saranno i professionisti dell’Oncologia medica a effettuare visite oncologiche di screening e di valutazione del rischio.

Le donne potranno trovare, inoltre, appuntamenti che spaziano dalla Ginecologia (laser per atrofia vulvovaginale post-menopausale in pazienti oncologiche) alla Chirurgia senologica. E ancora di Radiologia senologica, che effettuerà mammografie di screening dedicate specificamente alle donne tra i 40 e i 45 anni.

Nell’arco della settimana dedicata alla prevenzione, sono previsti anche appuntamenti per lo screening del colon-retto, con la consegna dei kit per la raccolta delle feci.

Come partecipare: informazioni e prenotazioni

Per garantire la massima qualità del servizio, la prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati. Le prestazioni - sino a esaurimento posti - sono rivolte specificamente a chi non ha mai effettuato questo tipo di esami o visite presso la struttura.

È possibile prenotare chiamando l’Aiutopoint al numero 0571 706668, attivo dal lunedì al venerdì, esclusivamente nella fascia oraria dalle 12 alle 18.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa

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