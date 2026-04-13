Claudio Toni è il nuovo presidente della Pubblica Assistenza di Fucecchio

Dopo le elezioni di domenica 29 marzo, l'associazione ha scelto la sua nuova guida: il nuovo Presidente è Claudio Toni. La consultazione è stata molto partecipata, con 320 soci votanti, ed ha visto Toni quale candidato più votato con 249 preferenze.

Claudio Toni è un volto molto noto e stimato nel panorama politico locale. Alle spalle ha una lunga esperienza amministrativa, avendo guidato il Comune di Fucecchio come Sindaco dal 2004 al 2014, dopo aver ricoperto per due mandati la carica di vicesindaco e aver prestato servizio come assessore e consigliere. Il suo impegno lo ha visto protagonista anche come vicepresidente di Alia Spa e presidente dell’Ospedale San Pietro Igneo.

Dalla sede di via Foscolo arriva anche la conferma della squadra che lo affiancherà in questo mandato. Ecco i nomi dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo:

• : Claudio Toni

• : Piero Bandini

• : Claudio Calugi

• : Luigi Checchi

• : Luca Giorgi

• : Alessandro Marrucci

• : Alessio Ricci

• : Andrea Serafini

• : Luciano Tafi

• : Giovanni Gallina Responsabile volontari di Stabbia

• : Enrico Tanganelli Responsabile volontari Fucecchio

La Pubblica Assistenza di Fucecchio é una realtà di volontariato profondamente radicata nel territorio della stessa Città di Fucecchio e di Cerreto Guidi. Una associazione la cui forza nasce dall'impegno quotidiano di persone comuni che scelgono di dedicare il proprio tempo agli altri, garantendo assistenza e supporto a chiunque ne abbia bisogno, senza alcuna distinzione.

La Pubblica Assistenza di Fucecchio si riconosce nei principi fondamentali di A.N.P.AS. quali uguaglianza, libertà, solidarietà e fraternità, principi che si declinano in un lavoro fondato su valori di gratuità, sussidiarietà e partecipazione sociale.

L’impegno concreto si diversifica quindi in molteplici attività, quali:

Soccorso e Trasporti Sanitari: Siamo operativi 24 ore su 24 con le nostre ambulanze per le emergenze, ma ci occupiamo anche dei trasporti ordinari per visite, esami e terapie.

Supporto Sociale: Accompagniamo le persone con disabilità verso i centri diurni e le strutture sanitarie, per far sì che nessuno sia lasciato solo nelle difficoltà quotidiane.

Protezione Civile e Ambiente: Interveniamo in caso di emergenze territoriali e siamo attivi nella prevenzione degli incendi boschivi.

Donazione di sangue: Promuoviamo attivamente la donazione del sangue, come gesto di puro altruismo, vitale per curare malattie e affrontare emergenze.

Formazione: Organizziamo corsi in materia sanitaria, come quelli di primo soccorso, per trasmettere ai cittadini competenze che possono fare la differenza, e quelli per volontari e aziende.

Tutto questo è reso possibile da personale formato e costantemente aggiornato, perché crediamo che la solidarietà debba andare di pari passo con la professionalit

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