Si scaglia contro i carabinieri e li colpisce: arrestato

I carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana hanno arrestato un uomo di origini egiziane per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

L'allarme è scattato a seguito della segnalazione di un cittadino al 112, che indicava una violenta lite in strada tra stranieri nella frazione di Fornaci di Barga. Uno dei protagonisti della lite ha assunto un atteggiamento ostile. L’uomo, in un evidente stato di alterazione psico-fisica, si è mostrato fin da subito poco collaborativo e in un impeto di violenza si è scagliato contro i militari colpendoli con calci e gomitate.

I carabinieri, con non poca fatica, sono riusciti a bloccarlo, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente. Il fermato è stato quindi condotto in caserma e dichiarato in stato di arresto.