Comune di Scandicci, al via la campagna di prevenzione alcologica

Il Comune di Scandicci si attiva con azioni a 360 gradi per contrastare gli effetti negativi legati all’uso di alcol, attraverso una serie di interventi volti a tutelare la salute e la sicurezza. Dopo l’ordinanza firmata dalla sindaca Claudia Sereni, che disciplina la vendita di alcolici ai minorenni introducendo alcuni divieti nel centro cittadino, l’Amministrazione ha avviato una collaborazione con l’associazione Hudolin – con cui collabora da molti anni - e con Farma.Net per promuovere iniziative di prevenzione, sensibilizzazione e sostegno sul tema, rivolte a tutta la cittadinanza con un’attenzione particolare ai giovani.

In aprile, mese della prevenzione alcologica, in tutte le farmacie comunali di Scandicci saranno in distribuzione volantini con un numero da chiamare per avere informazioni e supporto sui problemi relativi all'uso di alcol. Chiamando il 370 3737004 sarà possibile avere una consulenza psicologica gratuita, per telefono o di persona, grazie agli esperti dell'Associazione Hudolin (per informazioni è anche possibile visitare il sito www.infoalcol.it). Le stesse informazioni inoltre saranno proiettate sui monitor delle farmacie. I volantini saranno disponibili anche al Punto Comune in piazzale della Resistenza.

L’Associazione Hudolin nasce a supporto del lavoro dei Club degli Alcolisti in Trattamento. Il suo obiettivo è quello di aumentare il numero dei Club degli Alcolisti in Trattamento e di rendere la comunità consapevole e competente rispetto alle problematiche causate dall’uso di alcol e dagli altri comportamenti a rischio (come uso di droghe, gioco d’azzardo). Attraverso i programmi di Hudolin oltre il 75% delle persone e delle famiglie con problemi alcol correlati hanno smesso di bere e hanno cambiato il loro stile di vita.

Il Comune di Scandicci, grazie alla stretta collaborazione con Hudolin, attiva in questo settore sul territorio comunale fin dal 1988, negli anni ha sviluppato diversi interventi di sensibilizzazione e prevenzione in ambito sociale sul tema dell'uso di alcol.

In particolare proprio, negli ultimi due anni l'Amministrazione ha sostenuto un progetto che si rivolge al mondo dei giovani, attraverso interventi all'interno dei Circoli Arci e Case del Popolo presenti in ambito comunale, realizzati sia con incontri di sensibilizzazione proposti dall'associazione alla cittadinanza, sia attraverso l'attivazione diretta di giovani appartenenti ai circoli che hanno sviluppato e gestito interventi diretti ai loro coetanei.

Secondo i dati in possesso dell'Associazione, l'uso di alcol è uno dei principali cofattori negli episodi di violenza, ed è presente nel 67% dei casi di violenza domestica.

"Siamo consapevoli – afferma la sindaca Claudia Sereni - che la sicurezza è un fenomeno complesso, che non può passare solo attraverso azioni di tipo repressivo, che pure abbiamo messo in atto: penso ad esempio all'ordinanza che contrasta i fenomeni di degrado legati all'abuso di alcol e la vendita di alcolici ai minorenni, e all'avvio del terzo turno della Polizia Locale. Si tratta di interventi concreti, ma che rischiano di diventare una lotta contro i mulini a vento se non sono accompagnati da attività di tipo sociale e di contrasto alla marginalità, le uniche che possono davvero modificare la società e le abitudini di vita delle persone. Per questo abbiamo scelto di proseguire nella collaborazione con l'Associazione Hudolin: grazie al supporto di Farma.Net possiamo farlo promuovendone l'attività in uno dei luoghi più frequentati dai cittadini, le farmacie della nostra città. L'attività di Hudolin non solo aiuta le persone a liberarsi dalla dipendenza dall'alcol, ma contribuisce anche a ridurre i rischi sociali che derivano da questo fenomeno, migliorando la qualità della vita, sia dei diretti interessati che delle loro famiglie".

"Questa azione – aggiunge la sindaca – è un nuovo tassello di un piano per la sicurezza che per poter essere efficace deve tenere conto di tanti fattori, dal controllo del territorio alla gestione degli aspetti sociali. Sempre in quest'ottica, già a partire dal 2025 abbiamo attivato la presenza di educatori di strada nella principali vie e piazze frequentate da gruppi di adolescenti. Quello che cerchiamo di fare ogni giorno, il nostro obiettivo, è costruire una comunità capace di prendersi cura delle persone. Per farlo, è essenziale fare rete tra istituzioni, associazioni e cittadini".

"Da molti anni – spiega Guido Guidoni, psichiata e psiterapeuta esperto in alcologia, direttore del comitato tecnico scientifico di Hudolin - l'Osservatorio Nazionale sull'Alcol dell'istituto Superiore di Sanità ha promosso ad aprile il Mese della Prevenzione Alcologica, per sottolineare la necessità di iniziative pubbliche che sviluppino nella popolazione una maggiore consapevolezza dei tanti rischi correlati all'uso di alcol rispetto ai quali esiste ancora molta disinformazione e di cui si può trovare ampia documentazione sul sito dell'ISS (www.epicentro.iss.it). L'Amministrazione Comunale di Scandicci da sempre sensibile al tema dei problemi legati all'uso di alcol, quest'anno oltre a confermare il sostegno allo sviluppo sul territorio dei programmi per il trattamento delle persone che hanno già sviluppato il problema con l'alcol (Club degli Alcolisti in Trattamento), nei mesi scorsi ha introdotto nuove e importanti disposizioni riguardanti la vendita di bevande alcoliche e oggi ha scelto di lanciare questa campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta a tutta la popolazione del territorio comunale che è assolutamente in linea con i moderni indirizzi degli organismi di politica sanitaria in materia di contrasto e riduzione dei problemi alcolcorrealti, ancor di più perchè poi si associa alla messa a disposizione di una linea telefonica attraverso cui poter avere una consulenza competente gratuita. L'associazione Hudolin ha quindi deciso dare il proprio contributo in modo convinto anche a questo tipo di iniziativa, che insieme a quelle già adottate va a configurare un "approccio di comunità" che in questo settore fa di Scandicci una delle realtà all'avanguardia a a livello nazionale".

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa