Contrasto alla violenza di genere, 'Ogni voce conta' a Impruneta

Impruneta
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Il Comune di Impruneta informa che lo Sportello Vanessa della Pubblica Assistenza di Tavarnuzze organizza un incontro dedicato al tema della violenza di genere, con l’obiettivo di promuovere consapevolezza e strumenti di prevenzione. L’iniziativa, dal titolo "Ogni voce conta, ogni gesto salva", si terrà martedì 14 aprile 2026, a partire dalle ore 17:00, presso il Loggiato del Pellegrino, in Piazza Buondelmonti 21 a Impruneta. L’ingresso è libero.

Il programma prevede i saluti istituzionali e, a seguire, gli interventi di Paola Alberti e Massimo Noli, genitori di Michela Noli, vittima di femminicidio a Firenze. Saranno inoltre presenti la D.ssa Pellegrino, Direttore Sanitario del Presidio O.S.M.A. di Ponte a Niccheri, e la D.ssa Carrea, Referente Territoriale Firenze sud-est, che illustreranno il percorso di accesso al Codice Rosa.

La Questura di Firenze, rappresentata dalla D.ssa Maria Cristina Papa, offrirà un contributo informativo sulle procedure di tutela e sugli strumenti a disposizione delle vittime.

L’incontro sarà accompagnato da interventi musicali della cantante Lisa Kant, vocalist di Noemi e Irene Grandi. Al termine è previsto un piccolo rinfresco.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare e a sostenere un momento di approfondimento e sensibilizzazione su un tema di rilevanza sociale.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa



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