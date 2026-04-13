Delegazione polacca di Ząbkowice Śląskie ricevuta a Palazzo Gambacorti

Questa mattina, lunedì 13 aprile, l’assessore al turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini, anche in rappresentanza del Sindaco Michele Conti, ha ricevuto nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti una delegazione polacca proveniente dalla città di Ząbkowice Śląskie, composta da Marcin Orzeszek, Sindaco della Città di Ząbkowice Śląskie; Andrzej Dominik, Presidente del Consiglio Comunale; Stanisław Moderski, Direttore del Centro di Cultura e Turismo; Marcin Kulaczenko e Radosław Tarach del Dipartimento Strategia e Sviluppo; Joanna Pajkiert, interprete di lingua italiana del Dipartimento Strategia e Sviluppo.

“Il mercato polacco - ha evidenziato l’assessore al turismo Paolo Pesciatini, ha una grande rilevanza per la nostra destinazione turistica. Negli ultimi anni la crescita economica della Polonia ha aumentato significativamente il numero di cittadini con capacità di spesa per viaggi all’estero, rendendo questo stesso mercato un segmento sempre più strategico al quale ci stiamo rivolgendo con particolare attenzione nonostante le contingenti difficoltà internazionali. L’ospitalità della delegazione va proprio in questa direzione e nell’occasione abbiamo condiviso i valori culturali comuni: da Galileo a Kopernico, da Mitoraj al premio Nobel Wislawa Szymborska, all’ancora attuale intervento sui rapporti tra scienza, tecnologia ed etica di Papa Wojtyla in occasione della sua visita a Pisa nel 1989, momento, questo, che si è rilevato di particolare e intensa emozione tra le autorità presenti. Un ulteriore elemento di forza è rappresentato dalla facilità dei collegamenti: l’aeroporto di Pisa è ben connesso con diverse città polacche, che rendono la nostra città facilmente raggiungibile. Infine – ha concluso Pesciatini – mi preme sottolineare che i turisti polacchi tendono a viaggiare anche nei periodi meno affollati, contribuendo a una migliore distribuzione dei flussi turistici durante l’anno, potendo favorire il prolungamento della nostra stagione di accoglienza”.

La città di Ząbkowice Śląskie è soprannominata la “Pisa della Slesia” per la presenza della sua torre pendente, la Krzywa Wieża. Si tratta di una struttura medievale risalente al XIII-XIV secolo, alta 34 metri e inclinata di 2,14 metri. In origine fungeva da campanile della Chiesa di Sant’Anna; oggi rappresenta la torre pendente più alta della Polonia ed è accessibile ai visitatori attraverso 139 gradini. Situata nella Bassa Slesia, costituisce un forte legame simbolico con Pisa, capace di suscitare curiosità e interesse nei turisti polacchi verso la Torre pendente e il patrimonio storico-artistico della città.

Nel corso dell’incontro sono state approfondite le opportunità di collaborazione in ambito turistico e culturale, con particolare attenzione alla valorizzazione dei reciproci elementi identitari legati alla presenza delle due torri pendenti. Un collegamento simbolico che può favorire la promozione congiunta delle due destinazioni e incentivare nuovi flussi di visitatori.

Ząbkowice Śląskie si trova nella regione della Slesia, non lontano da importanti città come Katowice e Wrocław. Proprio da quest’area partono numerosi voli verso Pisa, facilitando gli spostamenti e incentivando i flussi turistici tra la Polonia e il territorio pisano. L’incontro si è concluso con la volontà reciproca di sviluppare future iniziative di promozione turistica e culturale, rafforzando i rapporti istituzionali tra le due realtà

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa