Doppia rapina tra Montale e Prato, arrestato 17enne dopo inseguimento a Montecatini

Cronaca Montecatini Terme
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Colpi in tabaccheria e negozio di telefonia: recuperata parte della refurtiva, si indaga sui complici

Un 17enne di origine albanese è stato arrestato dai Carabinieri al termine di un inseguimento ad alta velocità dopo due rapine avvenute nella stessa giornata tra le province di Pistoia e Prato.

Secondo la ricostruzione, il giovane avrebbe partecipato a un primo colpo in una tabaccheria di Montale, dove il gruppo armato e con il volto coperto si sarebbe fatto consegnare denaro e stecche di sigarette. Poco dopo, la banda avrebbe colpito un negozio di telefonia a Prato, portando via 7 iPhone.

Le forze dell’ordine sono riuscite a intercettare il veicolo utilizzato dai malviventi, una Fiat 500L risultata rubata in provincia di Pisa, dando il via a un inseguimento fino a Montecatini Terme. Durante la fuga, i fuggitivi hanno compiuto manovre pericolose, terminando la corsa contro i cordoli di una rotatoria.

Il gruppo si è poi dato alla fuga a piedi in una zona boschiva, ma i militari sono riusciti a bloccare il 17enne, trovato in possesso di parte della refurtiva. Il resto della merce è stato recuperato all’interno dell’auto.

Il minorenne è stato trasferito al Centro di Prima Accoglienza minorile di Firenze. Sono in corso le indagini per identificare gli altri componenti della banda

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