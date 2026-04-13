Empoli contestato fuori dal Castellani dopo il brutto ko di Padova

La sconfitta di Padova per l'Empoli è un duro colpo. Si avvicina la zona retrocessione, i playout sono a un passo e anche i posti per andare in C sono vicinissimi. Rientrata a Empoli dopo la brutta prova dell'Euganeo, la squadra azzurra è stata accolta domenica 12 aprile in tarda sera da un gruppo di tifosi che ha contestato civilmente.
Davanti allo stadio Castellani si sono ritrovati in tanti: tutti uniti dalla volontà di far sentire la propria voce in un momento estremamente delicato della stagione.
Un torneo di calcio organizzato da Audax Rufina, dedicato alla memoria di Eleonora Guidi. Un’iniziativa non solo sportiva ma anche educativa e sociale col coinvolgimento delle classi delle scuole primarie [...]