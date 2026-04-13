Empoli contestato fuori dal Castellani dopo il brutto ko di Padova

La sconfitta di Padova per l'Empoli è un duro colpo. Si avvicina la zona retrocessione, i playout sono a un passo e anche i posti per andare in C sono vicinissimi. Rientrata a Empoli dopo la brutta prova dell'Euganeo, la squadra azzurra è stata accolta domenica 12 aprile in tarda sera da un gruppo di tifosi che ha contestato civilmente.

Davanti allo stadio Castellani si sono ritrovati in tanti: tutti uniti dalla volontà di far sentire la propria voce in un momento estremamente delicato della stagione.

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