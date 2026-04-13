Empoli contestato fuori dal Castellani dopo il brutto ko di Padova

Sport Calcio
Condividi su:
Leggi su mobile

La sconfitta di Padova per l'Empoli è un duro colpo. Si avvicina la zona retrocessione, i playout sono a un passo e anche i posti per andare in C sono vicinissimi. Rientrata a Empoli dopo la brutta prova dell'Euganeo, la squadra azzurra è stata accolta domenica 12 aprile in tarda sera da un gruppo di tifosi che ha contestato civilmente.

Davanti allo stadio Castellani si sono ritrovati in tanti: tutti uniti dalla volontà di far sentire la propria voce in un momento estremamente delicato della stagione.

LA NOTIZIA COMPLETA SU EMPOLICHANNEL

Notizie correlate

Calcio
Sport
3 Aprile 2026

Il Grosseto ritorna tra i professionisti: biancorossi promossi in C

Paolo Indiani l'ha fatto di nuovo. Il Grosseto ha vinto il girone E di Serie D ed è promosso in Serie C con quattro giornate d'anticipo. La certezza è arrivata [...]

Calcio
Sport
2 Aprile 2026

Un torneo di calcio per ricordare Eleonora Guidi, vittima di femminicidio

Un torneo di calcio organizzato da Audax Rufina, dedicato alla memoria di Eleonora Guidi. Un’iniziativa non solo sportiva ma anche educativa  e sociale col coinvolgimento delle classi delle scuole primarie [...]

Empolese Valdelsa
Attualità
17 Febbraio 2026

SM Chevaux campione provinciale nel calcio a 7 UISP: trionfo per i ragazzi di Santa Maria

La regina del calcio a 7 ha i colori dello SM Chevaux. Capitan Lorenzo Bencini e compagni, al quarto anno di militanza nel campionato amatoriale Uisp Empoli Valdelsa, festeggiano il [...]



Tutte le notizie di Calcio

<< Indietro

torna a inizio pagina