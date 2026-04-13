Fiorentina-Crystal Palace: le misure di sicurezza per la partita

In occasione dell'incontro di calcio tra ACF Fiorentina e Crystal Palace FC, valido per la Conference League 2025/2026 e in programma il 16 aprile 2026 allo Stadio Artemio Franchi, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha disposto una serie di misure straordinarie a tutela della sicurezza urbana e dell'ordine pubblico.

Il provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.LL.P.S.) a seguito dell'analisi delle Forze di polizia, stabilisce restrizioni mirate nelle aree cittadine interessate dal flusso di tifosi e nelle zone limitrofe all'impianto sportivo.

Divieto di vendita e consumo di bevande in vetro e lattine nel centro storico

Dalle ore 18 del 15 aprile alle ore 07 del 17 aprile 2026 sarà vietata la vendita per asporto, sia in forma fissa che ambulante, di bevande in contenitori di vetro e lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali nelle aree di seguito indicate: commerciali di vendita nelle aree di seguito indicate:

Strade e piazze del centro storico, Patrimonio Mondiale UNESCO : Piazza Poggi; attraversamento dell’Arno lungo la linea della Pescaia; Piazza Piave; Viale della Giovine Italia; Piazza Beccaria (lato centro fino alla Porta); Viale Gramsci; Piazzale Donatello (lato centro); Viale Matteotti; Piazza della Libertà (lato centro sul quale confluiscono Via Cavour e Via San Gallo); Viale Lavagnini; Viale Strozzi; Viale Caduti dei Lager; Sottopasso ferroviario; Viale Fratelli Rosselli ; Piazzale di Porta al Prato (lato centro fino alla Porta); Viale Fratelli Rosselli (sino all'angolo con Lungarno Vespucci fino al Consolato Americano); attraversamento dell’Arno fino a Lungarno S. Rosa; Via lungo le Mura di Santa Rosa; Piazza Verzaia; Porta San Frediano; Viale Ariosto; Viale Aleardi; Piazza Tasso; Viale Petrarca; Piazzale Porta Romana (lato centro ove confluiscono Via dei Serragli e Via Romana); Viale interno che separa il Giardino di Boboli dall'insediamento zona Bobolino fino al Forte di Belvedere; Via di Belvedere; Via dei Bastioni fino alla terrazza sopra il Torrione di San Niccolò; Piazza Indipendenza; Via Nazionale;

Stop ad alcol e bevande in vetro in aree sensibili

Nella fascia oraria compresa tra le 12 del 16 aprile e le 02 del 17 aprile 2026, sarà inoltre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di ulteriori bevande in vetro o lattina in piazza Indipendenza ed in Via Nazionale.

Sarà inoltre vietata la vietata la vendita per asporto, sia in forma fissa che ambulante, di bevande in contenitori di vetro e lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati in prossimità dello Stadio “A. Franchi” nell'area compresa nel seguente perimetro: Piazza delle Cure, Viale dei Mille, Via Pacinotti, Via del Pratellino, Via Del Campo D'Arrigo, Viale De Amicis, Viale Lungo l'Africo, Piazza Alberti, Viale Ojetti, Viale Righi, Viale Volta.

Divieto di spray urticanti nei pressi dello stadio

Un'ulteriore misura riguarda la sicurezza all'interno e all'esterno dell'impianto sportivo: sarà vietata la detenzione di qualsiasi tipo di bomboletta spray contenente principi urticanti nell'area dello stadio e nel perimetro composto da: Piazza delle Cure, Viale dei Mille, Via Pacinotti, Via del Pratellino, Via Del Campo D'Arrigo, Viale De Amicis, Viale Lungo l'Africo, Piazza Alberti, Viale Ojetti, Viale Righi, Viale Volta;