Genitorialità e comunità al centro: a Rignano sull’Arno nasce 'Psicologo di Paese'

Essere genitori oggi è un compito sempre più complesso. I profondi cambiamenti culturali e sociali degli ultimi decenni, insieme all’impatto delle tecnologie digitali, hanno trasformato il ruolo educativo, rendendolo meno legato a modelli predefiniti e sempre più orientato all’ascolto e all’accompagnamento dei figli nel loro percorso di crescita. In questo contesto si è fatta sempre più evidente la necessità di creare spazi di confronto e sostegno, dove le famiglie possano condividere esperienze, dubbi e strategie educative, rafforzando al tempo stesso il dialogo con le istituzioni e il territorio.

Nasce da queste esigenze il progetto “Psicologo di Paese”, promosso dalla UOS Psicologia, diretta dal dottor Gabriele Zeloni, e dal Servizio UFSMIA Sud Est–Mugello, diretto dalla dottoressa Alba Murano, già direttrice dell’Area Dipartimentale Minori della Ausl Toscana centro, che hanno messo a disposizione competenze ed esperienza per avviare un percorso condiviso di riflessione sulla genitorialità.

Il Comune di Rignano sull’Arno, con il sindaco Giacomo Certosi e la vicesindaca Federica Morandi, ha accolto e sostenuto l’iniziativa, favorendo la costruzione di un’esperienza partecipata capace di rispondere ai bisogni della comunità locale. Fin dalle prime fasi è stato coinvolto il Comitato Genitori, interlocutore attivo della cittadinanza, con l’obiettivo di creare uno spazio stabile di confronto sui temi dell’educazione e della crescita.

Il percorso è iniziato con un lavoro congiunto tra uno psicologo dei servizi territoriali, l’amministrazione comunale e il Comitato Genitori, volto a individuare le principali criticità e i temi più sentiti dalle famiglie. Da questo confronto è nato un primo incontro pubblico, caratterizzato da un dialogo aperto e partecipato.

L’iniziativa, che ha registrato una buona adesione, con circa 25 genitori presenti, ha fatto emergere anche un dato molto significativo: l’interesse a proseguire. Al termine dell’incontro è stata infatti richiesta e subito programmata una nuova occasione di confronto.

Il prossimo appuntamento è fissato per domani 14 aprile, alle ore 19.00, presso la Ludoteca di Rignano sull’Arno.

Un segnale chiaro: quando si apre uno spazio autentico di ascolto e condivisione, il bisogno di continuare il dialogo emerge in modo naturale. È da qui che il progetto “Psicologo di Paese” intende proseguire, accompagnando le famiglie in un percorso che mette al centro la comunità e le relazioni.

Fonte: Ausl Toscana Centro

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