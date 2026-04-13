È scomparso Giovanni Terreni, per anni governatore della Misericordia a Cerreto Guidi

Cerreto Guidi piange la scomparsa di Giovanni Terreni, venuto a mancare a ottantotto anni nella giornata di venerdì 10 aprile. Terreni era molto famoso nel comune mediceo perché era uno dei pilastri della Misericordia locale, ne era stato governatore per anni. Aveva rivestito anche la carica di consigliere comunale. Il funerale sarà alle 14.30 di oggi, lunedì 13 aprile, nel Santuario di Santa Liberata.

La sindaca cerretese Simona Rossetti ha espresso le sue condoglianze alla famiglia con un post su Facebook: "Me lo ricordo bene quando da piccoli si andava tutti in quel bellissimo salone per la fiera di beneficenza, per la tombola e per tante attività sociali. Credo sarà contento quando, a breve,

questi ambienti saranno di nuovo aperti e vissuti. Giovanni ha anche ricoperto il ruolo di consigliere comunale. Ci siamo sempre confrontati con rispetto e stima. Lo ricordo con affetto all’inaugurazione della nuova scuola primaria a Cerreto. Grazie per il tuo impegno per il nostro paese".

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