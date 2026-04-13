Alla NessunDove gruppo di lettura ad alta voce per bambini e bambine

La libreria indipendente NessunDove, nel centro storico di Empoli, lancia un nuovo gruppo di lettura ad alta voce dedicato a bambine e bambini dai 7 ai 10 anni. I primi appuntamenti sono in programma venerdì 17 e venerdì 24 aprile alle ore 17.30.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla lettura in modo partecipato e coinvolgente, trasformando il libro in un’esperienza condivisa. Leggere ad alta voce, infatti, non significa solo allenare attenzione e ascolto: è anche un’attività che stimola e arricchisce il linguaggio, sviluppa competenze sociali e cognitive, favorisce la relazione tra i partecipanti e contribuisce a creare empatia attraverso le storie.

Durante gli incontri, i partecipanti si alterneranno nella lettura, così da vivere il momento in modo attivo e inclusivo, ciascuno con i propri tempi e la propria voce. Al termine della lettura è prevista anche una attività ludica di comprensione del testo, pensata per consolidare l’esperienza e renderla ancora più divertente.

Con questa proposta, NessunDove conferma la propria attenzione verso le attività culturali dedicate a bambini e famiglie, all’interno di uno spazio che fin dalla sua apertura ospita letture, laboratori ed eventi per lettrici e lettori di tutte le età.