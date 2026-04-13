Inaugurato il restauro del tabernacolo 'Ecce Homo'

L'11 aprile alla presenza delle autorità locali e del rappresentante del Vescovo di Volterra e di un folto pubblico, è stato inaugurato il restauro del tabernacolo denominato ECCE HOMO a Gambassi Terme.

Il tabernacolo rappresenta non solo un simbolo di fede ma anche un elemento distintivo del paesaggio culturale toscano , unendo ambiente, arte, spiritualità e tradizione popolare .

Il tabernacolo rappresenta un significativo presidio di storia e di arte per il nostro territorio. L’“Ecce Homo” in esso custodito costituisce un pregevole esempio di artigianato, nonché un’opera di rilevante valore artistico.

Collocato in un punto strategico, all’incrocio delle direttrici verso San Vivaldo, Montignoso, Volterra e San Gimignano, esso assume anche una funzione di riferimento identitario e paesaggistico.

L’intervento di restauro restituisce alla comunità un bene che si configura come “soglia” tra dimensione spirituale, quale testimonianza di fede, e un’azione concreta di rigenerazione e valorizzazione del paesaggio.

Una doverosa espressione di ringraziamento a Mario Costagli dell’associazione Missione Luigia Paparelli per il significativo contributo offerto alla comunità, all’architetto Tiziano Pucci e alla restauratrice dott.ssa Gianna Taccetti.

Traccia di questo tabernacolo, così detto dell’ECCE HOMO e posto lungo la via Volterrana si rinviene nella pagine della “Storia Politica e Religiosa dell’antica comunità di Montignoso Valdelsa” scritte da don Socrate Isolani : storico locale vissuto a cavallo tra l’ ‘800 ed il 900 e pastore di questa comunità parrocchiale .

Il nome “ Ecce Homo “ di questo tabernacolo è tratto dalla figura del Cristo affrescata nella lunetta interna

L’incuria ed il tempo trascorso avevano fatto rovinare parte del manufatto determinando, già nel 1915, il marchese Carlo Incontri all’esecuzione di un radicale restauro dell’edicola mantenendo però intatto nella sua natura e raffigurazione l’affresco interno oggi oggetto di intervento.

Fonte: Ufficio stampa

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