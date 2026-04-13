Incidente a Castelfranco tra auto e furgone: due feriti, uno in codice rosso

Incidente questo pomeriggio a Castelfranco di Sotto tra un'auto e un furgone. I mezzi, per cause in corso di accertamento, sono entrati in collisione in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale 66 Francesca Bis provenendo da via Quarterona. Sul posto, poco prima delle 16.30, sono intervenuti i sanitari inviati dal 118 con due ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia municipale per i rilievi.

Due le persone rimaste ferite: a riportare le conseguenze più gravi il conducente dell'auto, un uomo di 61 anni che avrebbe riportato un trauma cranico, trasportato in codice rosso all'ospedale di Empoli. Da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Un'altra persona, rimasta coinvolta in maniera più lieve, sarebbe stata invece trasportata a Pontedera in codice minore.

Dalle prime informazioni emerge che l'auto e il furgone cassonato stessero viaggiando nella stessa direzione, verso la Francesca bis, quando vicino all'incrocio sarebbe avvenuto l'urto, ancora al vaglio della municipale. In seguito allo scontro l'auto è finita fuori strada, in un fossato a margine della carreggiata. Proseguono gli accertamenti per ricostruire la dinamica.

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