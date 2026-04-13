Judo, Kodokan Empoli protagonista al Grand Prix Master del Piemonte: un oro e un bronzo

Sabato 11 aprile si è tenuto a Leinì (Torino) il Grand Prix Master del Piemonte che ha visto impegnati due degli atleti "veterani" del Judo Kodokan Empoli, in particolare Simone Gori e Carlo Botrugno. Gori si è distinto con una grande prestazione che gli è valsa la medaglia d'oro. Strada in salita per Botrugno che si ferma invece al terzo posto.

Il Kodokan Empoli esprime soddisfazione per i risultati ottenuti anche dagli atleti più in avanti con l'età, che si uniscono a quelli dei più giovani.

Fonte: Ufficio Stampa