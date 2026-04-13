Uno spettacolo per raccontare la vita di Luana D'Orazio, la giovane di soli 22 anni morta in un incidente sul lavoro in una ditta tessile di Montemurlo .La ragazza è scomparsa il 3 maggio 2021, dopo essere rimasta incastrata in un orditoio manomesso. A Firenze è andato in scena al Palazzo degli Affari 'Elle come Luana', un poemetto dedicato alla sua vicenda. L'iniziativa, firmata da Ugo De Vita, racconta la sua storia e proseguirà anche domani a Roma, dove alcune parti dell'opera saranno lette alla Camera dei Deputati, a Montecitorio.

Durante l'evento, la madre della giovane, Emma Marrazzo, ha ribadito il suo appello affinché venga introdotto il reato di omicidio sul lavoro, sottolineando che "dopo cinque anni non è cambiato niente". Ha aggiunto che le morti sul lavoro "non sono fatalità, ma sono provocate" e che continuerà a battersi affinché qualcosa cambi davvero, anche se per lei e la sua famiglia il dolore resta quotidiano: "Mio nipote cresce, ma sopravviviamo male - ha detto la donna - faccio degli sforzi enormi e voglio che qualcosa cambi".

Marrazzo è tornata anche sul ricorso della procura di Prato contro l'assoluzione in primo grado del manutentore esterno. Ha dichiarato: "Finora la giustizia non è stata dalla mia parte, bensì è stata con i datori di lavoro e anche con il manutentore, assolto in pieno. Adesso però c’è una notizia positiva. Ringrazio la procura, spero che ci voglia vedere veramente più chiaro". Ha poi aggiunto: “Che la morte di Luana non sia stata vana me lo deve dire lo Stato”.

La donna ha ricordato inoltre il sostegno ricevuto in questi anni: “In molti mi sono stati vicini, ho ricevuto lettere anche dalla Francia. Ma soprattutto la famiglia Orlandi, grazie a loro sono riuscita ad andare ava

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