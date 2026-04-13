Misericordia di Empoli, corso per diventare operatore antincendi boschivi

La Misericordia di Empoli apre le iscrizioni per un nuovo corso base gratuito per diventare operatrice o operatore AIB (Antincendio boschivo) CVT (Coordinamento volontariato antincendi boschivi Toscana) e ottenere la certificazione riconosciuta dalla Regione Toscana.

Le lezioni, per un totale di 20 ore, sono tenute da formatori CVT abilitati delle Misericordie e si articolano in cinque sessioni, in programma nel mese di maggio presso la sede di via Cavour 32 a Empoli. Il corso prevede quattro incontri teorici in orario serale, dalle 21.00 alle 23.30, nelle date del 6, 8, 12 e 14 maggio, seguiti da una prova pratica conclusiva, valida come esame finale, che si svolgerà sabato 16 maggio.

Gli incontri affronteranno i principali aspetti legati agli interventi in ambito antincendio boschivo, con particolare attenzione alla previsione, alla prevenzione e alla gestione operativa delle emergenze. L’obiettivo è fornire competenze concrete per attivare tempestivamente le procedure di intervento e affrontare in modo efficace le situazioni critiche, promuovendo allo stesso tempo una sempre maggiore consapevolezza sul tema. Particolare rilievo sarà dato anche alla tutela del patrimonio boschivo del territorio: un ambito strategico per la Regione Toscana che incentiva il monitoraggio costante e la prevenzione mirata, così da individuare in modo precoce i focolai e garantire interventi rapidi ed efficienti.

“Da sempre la Misericordia – sottolinea Gionata Fatichenti, Provveditore della Misericordia di Empoli - è in prima linea nel promuovere una cultura della responsabilità, della prevenzione e della consapevolezza ambientale. Per questo ogni anno organizziamo corsi di formazione così da dare l’opportunità a sempre più cittadini di farsi parte attiva della comunità. Avere persone formate e volontari attivi, come gli AIB CVT, rappresenta una risorsa inestimabile per proteggere e preservare l’ambiente che ci circonda. Dal luglio 2024 la Misericordia di Empoli ha attivato una sezione dedicata all’Antincendio Boschivo: un team, di oltre 50 volontari, in grado di garantire un intervento entro circa 20 minuti dalla chiamata, 24 ore su 24, e 365 giorni all’anno. Lo scorso anno il gruppo ha portato a termine 14 interventi all’interno della nostra Regione27: un contributo concreto e tempestivo alla tutela del territorio e alla sicurezza della comunità”.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Misericordia di Empoli al numero 0571 7255, scrivere a aib@misericordia.empoli.fi.it oppure visitare la sezione formazione al seguente link https://misericordia.empoli.fi.it/prodotto/corso-gratuito-operatore-antincendio-boschivo-aib/

Corso gratuito Antincendi Boschivi

Lezioni: mercoledì 6, venerdì 8, martedì 12 e giovedì 14 maggio dalle 21.00 alle 23.30

Prova pratica ed esame finale sabato 16 maggio

Sede: via Cavour 32, Empoli (FI)

Info e prenotazioni: 0571.7255, aib@misericordia.empoli.fi.it

Fonte: Misericordia di Empoli

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