Nasce Casa Santa Lucia, struttura sociosanitaria per persone senza dimora

Nasce una nuova struttura di accoglienza per le persone senza dimora con problematiche di tipo sociosanitario. A Casa Santa Lucia gli ospiti riceveranno supporto sia nei bisogni primari (vitto, igiene, lavanderia, vestiario) sia in quelli più complessi, con l’attivazione di visite mediche, servizio infermieristico, consulenze specialistiche e psicologiche. Una volta recuperata stabilità e un certo benessere psicologico e fisico gli ospiti potranno essere indirizzati in strutture differenti per proseguire il percorso sanitario e di reinserimento sociale con le risorse e gli strumenti più adeguati.

La struttura è stata realizzata in un immobile messo a disposizione dalla parrocchia di Santa Lucia alla Sala, nella zona di Brozzi, grazie al sostegno della Fondazione CR Firenze ed è gestita dalla Fondazione Solidarietà Caritas ETS, in collaborazione e su progetto della Società della Salute di Firenze.

All’inaugurazione oggi hanno partecipato il presidente Fondazione Solidarietà Caritas, Marco Seracini, la vicepresidente della Fondazione CR Firenze, Maria Oliva Scaramuzzi e l’assessore al Welfare Nicola Paulesu.

Firenze, via della Sala inaugurazione Casa Santa Lucia struttura Caritas sociosanitaria per persone senza dimora nella foto 2026/04/13 © Ufficio Stampa Comune di Firenze

Casa Santa Lucia, intitolata alla memoria di don Walter Ricci che fu qui parroco attento alle necessità dei più bisognosi, ospiterà fino a 6 persone di ambo i sessi. L’immobile, un terratetto indipendente, è composto da camere con servizi igienici e spazi comuni, una sala da pranzo e angolo cottura. In un ambiente confortevole soggetti particolarmente fragili saranno seguiti da una vera e propria équipe multiprofessionale, composta da operatori sociali, infermieri, psicologi e mediatori culturali, che lavorerà per il loro inserimento in percorsi assistenziali complessi, in stretto collegamento con le strutture sanitarie.

“Mettiamo tutto l’impegno possibile in questo nuovo progetto perché Casa Santa Lucia sia un posto dove queste persone spesso invisibili, se non quando la loro condizione di vita precipita, possano trovare chi si prende cura di loro con umanità e professionalità. Un luogo dove innanzitutto recuperino la loro dignità e il senso del loro valore. Sono uomini e donne che hanno certamente bisogni materiali e sanitari, ma che sicuramente soffrono psicologicamente anche per la loro condizione di marginalità, di abbandono. - dice Marco Seracini, presidente di Fondazione Solidarietà Caritas ETS - Centrale come sempre sarà ogni singolo ospite da accogliere e conoscere per poi strutturare un percorso specifico grazie alla competenza delle varie figure professionali che lavoreranno in sinergia. Papa Leone XIV ha scelto come titolo per la Giornata mondiale del malato di quest’anno “La compassione del samaritano: amare portando il dolore dell’altro”: desideriamo che Casa SantaLucia sia questo, sia cioè ancora una volta espressione dell’impegno della Chiesa Fiorentina a favore dei più bisognosi, testimoniando una carità cristiana, concreta, fraterna, ‘samaritana’, impegnata e inclusiva che ha la sua radice nella fede.

Siamo grati alla Fondazione CR Firenze, sempre al nostro fianco nella nostra missione a favore dei membri più fragili della nostra comunità, per aver sostenuto anche questo progetto, unico in città, che viene incontro agli ultimi fra gli ultimi, persone sole, con problemi socio-sanitari di cui sentiamo e condividiamo il dovere di preoccuparci”.

“Casa Santa Lucia rappresenta una risposta concreta e innovativa a una fragilità sociale sempre più presente anche nel nostro territorio – afferma Maria Oliva Scaramuzzi, Vice Presidente di Fondazione CR Firenze -. Come Fondazione abbiamo sostenuto questo progetto perché mette al centro la persona, la sua dignità e la necessità di un accompagnamento vero, non limitato all’emergenza ma orientato alla cura e al reinserimento sociale. È un’iniziativa preziosa anche per il metodo che esprime: la collaborazione tra Terzo Settore, istituzioni e comunità per costruire insieme risposte più adeguate, più umane e più efficaci a favore di chi è più vulnerabile”. A Casa Santa Lucia, progetto pilota unico in città, ci sarà una presa in carico personalizzata e continuativa di soggetti particolarmente fragili, oltre la logica dell’emergenza, che mira anche a evitare accessi impropri ai Pronto Soccorso e ai reparti psichiatrici ospedalieri (SPDC).

“Diamo una risposta concreta ed attesa a una criticità che si è sempre più consolidata nei grandi centri come il nostro, ovvero la presenza sempre maggiore di persone senza dimora con problematiche di tipo sociosanitario, patologie croniche, polidipendenze, background complicati, e la loro conseguente difficoltà ad inserirsi in un percorso di cura. - spiega l’assessore al Welfare Nicola Paulesu - Un passo concreto verso un modello di intervento che superi la logica dell’emergenza per offrire continuità assistenziale, presa in carico personalizzata e percorsi di reinserimento sociale. Un progetto innovativo, che entra a far parte della filiera dei servizi di accoglienza cittadini, rafforzando la collaborazione tra pubblico e Terzo Settore. Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro di squadra con Fondazione Solidarietà Caritas con cui collaboriamo da tempo e in modo strutturato sulle politiche di welfare e Fondazione CR Firenze, partner strategico dell’amministrazione per l’attenzione alle fasce più fragili della popolazione”.

Fonte: Fondazione CR Firenze

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