Nuova sede per la farmacia dell'ospedale di Pescia

Nell’ambito del più ampio progetto di riqualificazione degli spazi del presidio ospedaliero, la Farmacia dell’ospedale SS. Cosma e Damiano è stata trasferita nei nuovi locali situati presso l’Ex-Filanda. Da oggi, lunedì 13 aprile, il servizio è pienamente operativo nella nuova sede, collocata al piano terra.

Nel corso degli anni, l’attività della Farmacia ha subito importanti trasformazioni, in particolare con l’introduzione della distribuzione diretta e il conseguente aumento dell’accesso da parte di pazienti esterni. Questo ha reso necessario un ripensamento complessivo degli spazi in termini di organizzazione e comfort per il personale e l’utenza.

Il trasferimento nei locali ristrutturati dell’Ex-Filanda rappresenta una risposta concreta a queste esigenze, offrendo ambienti moderni e funzionali, progettati per garantire una chiara separazione dei percorsi e delle attività.

Si precisa che gli orari di apertura della Farmacia restano invariati (da lunedì a venerdì 10.00-13.00; chiuso il sabato) e che tutti i servizi erogati continueranno senza alcuna modifica.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio stampa

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