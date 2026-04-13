È entrato in servizio quest'oggi, lunedì 13 aprile, il nuovo dirigente del commissariato di Empoli, Pietro Scaramella. In municipio si è svolto l'incontro con il sindaco Alessio Mantellassi e l'assessora alla Sicurezza, Valentina Torrini.

Scaramella è stato in precedenza dirigente del Commissariato distaccato di Polizia di Carrara prima dell'incarico qui a Empoli. Di origine campana, Scaramella, dopo la formazione all'interno della Scuola Superiore di Polizia, ha svolto vari incarichi a Firenze e provincia: al Reparto mobile e in Questura, a Firenze, prestando servizio presso l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, l’Ufficio di Gabinetto, l’Ufficio Immigrazione e il Commissariato di Sesto Fiorentino. È stato Dirigente dell'Ufficio regionale Toscana del Servizio Centrale di Protezione della Direzione Centrale della Polizia Criminale, oltre a ricoprire la carica docente al Centro di formazione per la tutela dell’ordine pubblico e perito selettore in materia attitudinale.

Il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi ha accolto e salutato il nuovo dirigente con queste parole: "Abbiamo dato il benvenuto a Empoli al dottor Scaramella, in questo primo incontro ci siamo confrontati, ognuno secondo il proprio ruolo, sui temi della sicurezza e della prevenzione dei reati in città. Il nostro commissariato sta facendo un lavoro importante e sta garantendo un presidio di legalità e sicurezza sul territorio con grande impegno. Ho espresso al dottor Scaramella il nostro pieno sostegno alla loro attività e la nostra assoluta volontà di continuare a lavorare in totale sinergia. Buon lavoro dirigente!".

Negli scorsi giorni il primo cittadino ha voluto anche salutare e ringraziare Giancarlo Consoli, dirigente chiamato alla guida del commissariato di Gioia Tauro: "Con Consoli è nata una bellissima collaborazione e anche un bel rapporto personale. Giancarlo ha guidato il nostro commissariato nell’ultimo anno e mezzo con grande impegno per il territorio e grande disponibilità. Proprio in questi giorni si è celebrato l'anniversario dei 174 anni dalla fondazione della Polizia di Stato. A lui e a tutta la struttura del commissariato ed ad ogni agente un grande grazie per il lavoro che fanno ogni giorno".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa