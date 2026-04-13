Pisa, atti osceni davanti a due minorenni: arrestato un 70enne

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L'uomo avrebbe avvicinato le due ragazze e si sarebbe poi abbassato i pantaloni davanti a loro. Disposto il divieto di dimora nel Pisano

Atti osceni davanti a due minorenni: questa l'accusa con cui un uomo di 70 anni, residente nel Livornese, è stato arrestato. Ieri pomeriggio a Tirrenia avrebbe avvicinato due ragazze a bordo della propria moto per poi abbassarsi i pantaloni davanti a loro.

L'episodio sarebbe avvenuto in una zona molto frequentata del litorale, dove erano presenti diversi passanti. Alcuni testimoni, assistendo alla scena, hanno immediatamente contattato le forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che grazie alle segnalazioni raccolte sono riusciti a individuare rapidamente il sospettato e a condurlo in caserma. L'arresto è stato eseguito nella stessa giornata.

Questa mattina si è tenuta l'udienza per direttissima presso il tribunale di Pisa, al termine della quale è stato disposto nei confronti dell'uomo il divieto di dimora nella provincia.

Le famiglie delle due minorenni hanno presentato denuncia alle autorità competenti

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