Pontedera senz’acqua per un guasto alla rete idrica: disagi in città e frazioni

Un guasto alla rete idrica provocato da una ditta esterna sta causando gravi disagi nel territorio comunale di Pontedera, con ampie zone senz’acqua o interessate da forti cali di pressione.

Secondo quanto comunicato, "un guasto provocato da una ditta terza (estranea a interventi sul servizio idrico)" è all’origine dell’emergenza che sta interessando diverse aree della città.

Il gestore della rete idrica Acque ha segnalato mancanze d’acqua nelle zone di Pontedera e nelle frazioni di Pietroconti e La Bianca, oltre a "forti abbassamenti di pressione e temporanee mancanze d’acqua a Santa Lucia e nella zona industriale di Gello".

I tecnici sono al lavoro per individuare il guasto e procedere alla riparazione, che si preannuncia complessa. Il ripristino del servizio è atteso in serata, intorno alle 19 con possibili fenomeni temporanei di torbidità dell’acqua al momento del ritorno della fornitura.

Per limitare i disagi alla popolazione è stato attivato un servizio sostitutivo con tre autobotti dislocate in diversi punti della città.

Nel frattempo, il Comune ha disposto la chiusura di tutti gli impianti sportivi, della biblioteca comunale, del circolo ricreativo Piaggio e del museo PALP. Attivato inoltre il sistema di alert della Protezione Civile per informare i cittadini e fornire il numero verde di Acque per aggiornamenti e assistenza