Quarant'anni per Foto Diaframma, targa dall'Amministrazione comunale

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La consegna al titolare Claudio Ancillotti per lo studio professionale dedito ai 'ricordi' su pellicola e in digitale

La storia di un calciatore empolese divenuto nome di punta nel settore delle fotografie in città. Parliamo di Claudio Ancillotti, titolare di Foto Diaframma che domenica 12 aprile ha festeggiato i 40 anni di attività nello studio professionale di via Fratelli Rosselli.

All'evento erano presenti anche il sindaco Alessio Mantellassi e l'assessore alle Attività Produttive Adolfo Bellucci, per la consegna di una targa di ringraziamento per i 4 decenni di impresa professionale.

"Il lavoro di Claudio nel corso di tutti questi anni è molto cambiato nel tempo - ha affermato il sindaco Mantellassi durante la consegna del riconoscimento ad Ancillotti - ma non è cambiata la voglia e la necessità degli empolesi di avere un ricordo impresso su pellicola o in digitale. Serve capacità di adattamento per passare dalla camera oscura all'editing in digitale e viceversa, ma se Foto Diaframma è attiva da 40 anni significa che c'è professionalità e competenza. Questi valori sono apprezzati e riconosciuti ed è per questo che come amministrazione comunale brindiamo al passato, al presente e al futuro di questa storica attività"

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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