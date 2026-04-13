Rinnovo cariche sociali alla Misericordia di San Miniato Basso

Convocate le votazioni per i soci: urne aperte per l’intera giornata presso la sede
La Fraternita di Misericordia di San Miniato Basso ODV ha reso noto un avviso rivolto ai propri associati in merito al rinnovo delle cariche sociali.
Come comunicato dall’associazione, "domenica 19 Aprile p.v., dalle ore 8,00 alle ore 19,30, si terranno, presso la sede, le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali".
L’appuntamento rappresenta un momento fondamentale per la vita associativa, chiamando i soci a esprimere il proprio voto per la definizione dei nuovi organi direttivi.
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