Si finge carabiniere per truffare un novantenne, arrestato

Un ventenne di origini egiziane residente in Campania è stato arrestato per aver tentato una truffa a anziani in Garfagnana. Il giovane ha telefonato alla vittima, di Barga, fingendosi carabiniere e annunciando una visita a casa per controllare oro e preziosi. Il pretesto era verificare che non si trattasse della refurtiva di una fantomatica rapina, commessa da soggetti che utilizzavano un’auto con la targa corrispondente a quella della vittima.

La vittima novantenne ha subito capito che qualcosa non andava e ha allertato i veri carabinieri. Quando il malvivente si è presentato alla porta per mettere in atto il piano, i militari lo hanno smascherato e arrestato in flagranza con l'accusa di tentata truffa aggravata ai danni di anziani. L’arrestato odierno sarà condotto presso il Tribunale di Lucca per il giudizio con rito direttissimo.