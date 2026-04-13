Lo sport come alleato contro il Parkinson: alla palestra UPD Isolotto una giornata di attività e socialità

La palestra della UPD Isolotto ha ospitato una iniziativa promossa da Casa Parkinson (Azienda USL Toscana Centro e Fondazione Parkinson Institute) che ha permesso a tutti i presenti di cimentarsi con una serie di attività spaziando dalla boxe al karate, dal tiro con l’arco alla Dance Well.

L’occasione della Giornata Mondiale Parkinson dell’11 Aprile, ha permesso di promuovere e dare nuova visibilità alle iniziative organizzate da Casa Parkinson incontrando i parkinsoniani e le loro famiglie che hanno potuto partecipare alle diverse iniziative proposte, dove è stato sottolineato il ruolo fondamentale del movimento non solo nel mantenimento delle capacità della motricità ma anche per la socializzazione. Attività diverse per intensità e linguaggio corporeo, ma unite da un obiettivo comune: stimolare coordinazione, equilibrio, espressività e fiducia.

Tra i presenti, oltre agli insegnanti delle quattro discipline proposte, c’erano anche il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni, che ha voluto ringraziare gli organizzatori e ha rinnovato la propria collaborazione, e l’assessore comunale al Welfare Marco Burgassi. Il vicepresidente dell’Upd Isolotto, Gino Fantechi, ha invece ricordato le varie iniziative inclusive che vengono svolte quotidianamente dall’associazione nei propri spazi. Il presidente della Fondazione Fresco Parkinson Institute, Roberto Fioroni, ha confermato l’intenzione di rafforzare ancor più la collaborazione con Asl Toscana Centro per lo sviluppo futuro del modello di Casa Parkinson.

L’obiettivo condiviso è ora quello di ampliare tutte le attività di Casa Parkinson progressivamente sul territorio e il numero di terapie non convenzionali ma complementari ai percorsi terapeutici-assistenziali tradizionali, basati sull’attività fisica.

Fonte: Ufficio Stampa