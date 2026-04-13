Tutto pronto per la consegna del premio 'Una città per lo Sport Albano Aramini 2026'

Il prestigioso riconoscimento “Premio Una città per lo Sport Albano Aramini 2026” compie trent’anni e sarà consegnato alle vincitrici e ai vincitori nella cerimonia ufficiale che si terrà martedì 21 aprile 2026, alle 21, al Teatro Shalom (via Ferruccio Busoni, 24, Empoli).

Sul podio dello Shalom sarà rappresentata la storia dello sport per eccellenza, di tutte e di tutti, delle discipline sportive che hanno reso un po’ più grande la città di Empoli.

La serata sarà presentata e condotta dal giornalista e speaker radiofonico Niccolò Pistolesi e vedrà la partecipazione dei ‘premiati’: dalle vincitrici e vincitori delle sei sezioni a coloro a cui saranno conferite le menzioni con due ‘speciali’.

Ecco i nomi che sono stati svelati nella conferenza stampa di qualche settimana fa (i premi si riferiscono all’anno sportivo 2025):

Prima sezione: i migliori risultati a livello promozionale

Società che sul territorio sono presenti in maniera capillare da decenni e che garantiscono un’offerta sportiva per ogni esigenza e livello, contribuendo a ampliare l’offerta sportiva sul territorio.

Toscana Atletica Empoli (40 anni di attività)

Art de La Danse (40 anni di attività)

Gruppo Aeromodellismo Empolese (80 anni attività)

GS Ponzano (50 anni)

Cascine Volley (30 anni)

Sezione 2: società sportiva che ha raggiunto il miglior risultato a livello agonistico

Use Rosa squadra vincitrice per la prima volta della Coppa Italia

Empoli Pallavolo promozione Campionato Nazionale Femminile di Serie B2

Empoli Bridge promozione in serie A

Sezione 3: atleta che ha conseguito il miglior risultato a livello agonistico

Sofia Tonelli oro in squadra e bronzo individuale agli europei di ginnastica artistica

Lorenzo Filippetti e Giulio Cinelli Squadra under 15 campione Europa Dodgeball

Sezione 4: personaggio empolese che per meriti sportivi ha contribuito a divulgare l’immagine della città

Il riconoscimento è legato al passaggio storico della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 dalla nostra città lo scorso 11 dicembre 2025.

Daniele Sesoldi Capitano Use basket, ultimo tedoforo nel passaggio della fiamma olimpica da Empoli

Menzione: Elena Borgognoni ex sciatrice. Tedofora nel passaggio della fiamma olimpica nel territorio di Empoli

Sezione 5: promozione dello sport a livello sociale

Empoli For Charity Onlus

Iniziative a sostegno dell’inclusione come Empoli camp special e Empoli special Accademy

Uisp “Carte Insieme”: socializzare giocando al PalaAramini”

Sezione 6: Premio giornalistico Antonio Bassi

David Biuzzi lunga carriera come giornalista sportivo, empolese

Menzioni speciali:

Lorenzo Parenti dirigente del gruppo GS Maltinti, ebbe sicuramente un ruolo importante nell’entrata della Banca di Cambiano 1884 nel mondo del ciclismo a fianco della Maltinti Lampadari ed assieme al compianto presidente Renzo Maltinti, aveva contribuito con passione, impegno e competenza, alla crescita della società empolese della quale era addetto alle pubbliche relazioni. Scomparso lo scorso 18 dicembre,

Silvano Bini è stato uno dei grandi dirigenti sportivi che hanno fatto la storia del calcio italiano, legando la sua attività e storia particolarmente a quella della società della sua città natale, Empoli. Ha infatti lavorato ininterrottamente, per ben 49 anni, dal 1947 (quando aveva appena 18 anni) fino al 1996 nell'Empoli Football Club, società nella quale ha ricoperto praticamente ogni incarico, da Vice Segretario a Segretario, da Direttore Sportivo a Direttore Generale, e anche in qualità di Presidente. È venuto a mancare a Empoli il 27 ottobre scorso.

PREMIO ‘UNA CITTÀ PER LO SPORT’ – Il ‘Premio Aramini’ è una manifestazione a cui la comunità empolese da sempre è e resterà legata. Istituito nel 1996 con lo scopo di consegnare, in un’unica cerimonia alla presenza di rappresentanti delle società sportive e delle autorità locali, il giusto riconoscimento ad atleti e atlete e società che ogni anno si distinguono particolarmente per i risultati sportivi raggiunti. Nel 1997 il Premio è stato intitolato alla memoria di Albano Aramini, assessore allo sport e vicesindaco, e rappresenta, quindi, il massimo riconoscimento per lo sport empolese consegnato dall'amministrazione comunale. L'assegnazione del premio "Una città per lo sport - Albano Aramini" è decisa da un'apposita Commissione composta dai rappresentanti degli organi di informazione locale e da esponenti del mondo sportivo empolese

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa