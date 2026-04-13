Una giornata particolare e degna del figlio più illustre della città. Il Comune di Vinci celebra il 15 aprile, giorno di nascita di Leonardo (nel 1452) con una serie di iniziative dedicate al Genio.

Alle 10 la giornata viene aperta con l’omaggio alla memoria di Leonardo alla fonte battesimale nella chiesa di S. Croce in Vinci, mentre alle 12.20, al Prato dei salici (fra Ripalta e Vinci) verrà celebrata la Giornata nazionale del Made in Italy, con il lancio della radiosonda meteorologica, a cura della sezione di Vinci dell’ARI IQ5LV, Associazione Radioamatori Italiani: i ragazzi delle terze medie dell’Istituto Comprensivo di Vinci verranno coadiuvati dai radioamatori vinciani di un vero e proprio lancio suborbitale, che prevede la costruzione del carico utile (payload) e della sensoristica di bordo, nonché della pianificazione del volo per il lancio della radiosonda a 35 km di quota, in piena stratosfera.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Club per l’Unesco di Vinci e collegato in diretta con la Casa del Made in Italy.

Alle 17.30 da Piazza Guido Masi partirà il corteo storico dei tamburini del Volo di Cecco Santi e muoverà fino a Via Roma, dove alle 18.00 “Leonardo torna a Vinci”, quando verrà svelata la statua di Leonardo da Vinci, che Filippo Tincolini, scultore, ha donato alla Città. Alle 19.00, lo spazio espositivo di Piazza Leonardo da Vinci 26 ospiterà l’apertura de “Il tempo e lo spazio. Genesi di un’opera”, la mostra fotografica di Laura Veschi che celebra il percorso artistico che ha portato alla realizzazione della statua.

Alle 19.30, Piazza della Libertà ospiterà l’aperitivo con Leonardo, con un accompagnamento musicale.

Per tutta la giornata, finestre e balconi di tutta Vinci esporranno il vessillo giallo e rosso, che sono i colori della città.

Durante tutto il giorno, il Museo Leonardiano sarà aperto dalle 9.30 alle 20.00: dalle 10.30 attivo il laboratorio ‘L’officina di Leonardo’; alle 16.00 visita guidata al Museo; alle 16.30 laboratorio e un punto prestito organizzato dalla Biblioteca Leonardiana in Piazza della Libertà.

Viabilità

Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni, mercoledì 15 aprile Piazza della Libertà (dal civico 21 al civico 26) e Via Roma (dal civico 1 al civico 40) saranno chiuse al transito e alla sosta dalle 13.00 alle 21.00.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

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