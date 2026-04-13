Il Comune di Vinci avrà un nuovo veicolo elettrico ufficiale. Sarà una Renault Scenic E-Tech Electric donata dalla concessionaria Tinghi Motors, che rinnova così la propria partnership con l’ente sette anni dopo aver donato una Zoe, che allora – era il 2019 – celebrava i 500 anni dalla morte di Leonardo.

L’auto è stata presentata durante la mattina di lunedì 13 aprile in piazza Guido Masi, alla presenza di Daniele Vanni, sindaco di Vinci, Clarissa Pasquali, consigliera alla promozione turistica e alle tradizioni popolari, Enrico Ammirati ed Eva Sinosini, rispettivamente brand manager e responsabile marketing di Tinghi Motors.

È così che Tinghi Motors ha voluto omaggiare Leonardo da Vinci e l’Anno dell’Ingegno: “Nella prospettiva di favorire uno sviluppo sempre più ampio della mobilità sostenibile, ambito in cui il marchio da noi rappresentato investe e crede fortemente, abbiamo voluto proporre un’iniziativa concreta a beneficio del territorio. A ulteriore supporto dello sviluppo della mobilità elettrica, prevediamo inoltre l’installazione gratuita di una colonnina di ricarica in Via Fucini 11 a Vinci”.

“Ringrazio Tinghi Motors per questo gesto di grande attenzione nei confronti della nostra comunità – afferma Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

La donazione di un veicolo 100% elettrico rappresenta non solo un contributo concreto al rinnovamento del parco mezzi del Comune, ma anche un segnale forte nella direzione della sostenibilità ambientale.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto per noi particolarmente significativo: il 2026 è l’Anno dell’Ingegno per Vinci, un percorso che valorizza la nostra identità più profonda, legata alla figura di Leonardo e alla sua straordinaria capacità di innovare guardando al futuro. Anche attraverso progetti come questo, traduciamo quell’eredità in azioni concrete, capaci di coniugare tecnologia, ambiente e sviluppo del territorio.

Desidero sottolineare inoltre il valore della collaborazione tra pubblico e privato, che in occasione delle celebrazioni leonardiane si conferma un elemento distintivo e strategico. La sinergia con realtà come Tinghi Motors dimostra come sia possibile costruire insieme iniziative di qualità, capaci di generare benefici duraturi per la comunità e di rafforzare l’immagine di Vinci come luogo di innovazione, nel segno di Leonardo”.

L’auto, di colore nero, presenta sul cofano anteriore una grafica ispirata alla struttura alare progettata da Leonardo, con il colore azzurro che richiama i disegni tecnici presenti nel Codice sul volo degli uccelli; sulle fiancate la scritta “COMUNE DI VINCI – Città di Leonardo” e lo stemma della città.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

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