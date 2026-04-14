L'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa ha affidato gli interventi di messa in sicurezza del torrente Orme, per un importo complessivo superiore al milione di euro, finanziato attraverso fondi del PNRR. Ad aggiudicarsi l'appalto è un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) composto dalla Vescovi Renzo spa di Lamporecchio e l'Impresa Edile Stradale F.lli Massai srl di Grosseto. I lavori serviranno per rafforzare il rischio idrogeologico dopo l'evento alluvionale del marzo 2025, quando si verificò una rottura degli argini del torrente con conseguenti allagamenti nella zona di Ponzano.

Già nei mesi successivi, il Consorzio di Bonifica era intervenuto con lavori di ripristino delle sponde dell'Orme e del Rio dei Cappuccini, per un investimento rispettivamente di circa 800mila euro e 300mila euro.

Il nuovo intervento, come riporta Il Tirreno, punterà al consolidamento strutturale dell'argine sinistro del torrente, con l'obiettivo di aumentarne la capacità di resistenza in caso di piene e ridurre il rischio di nuove rotture. L'intervento prevede inoltre una rimodellazione del rilevato arginale, così da migliorarne la stabilità e agevolare le future attività di manutenzione.

Il cantiere interesserà un tratto complessivo di circa 1160 metri, suddiviso in due sezioni: la prima, di oltre 800 metri, si estenderà dal ponte di via Val d'Orme fino a via di Sottopoggio per San Donato; la seconda, di circa 500 metri, collegherà l'area della REMS fino alla zona de La Moriana, dove saranno ulteriormente rafforzate le sponde.

Sono inoltre previsti interventi di pulizia dell'area golenale a valle del ponte di via Val d'Orme, insieme alla verifica della stabilità della vegetazione presente lungo le aree di cantiere. Gli alberi ritenuti a rischio caduta durante eventuali piene verranno rimossi per evitare possibili ostruzioni al deflusso delle acque.

I lavori dovrebbero partire nelle prossime settimane e concludersi entro l'estate, completando così il quadro degli interventi già avviati dal Consorzio di Bonifica.

A un anno dall'alluvione, però, resta alta l'attenzione dei cittadini. I comitati degli alluvionati - tra cui il Comitato Alluvionati 14 Marzo, insieme ai gruppi di Carraia, San Martino-Serravalle e Trasparenza per Empoli - hanno promosso un'assemblea pubblica per tornare a discutere della situazione e delle criticità del territorio, invitando anche l'amministrazione comunale a partecipare. L'incontro si terrà giovedì 16 aprile alle 21 alla Casa del Popolo di Ponzano.

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