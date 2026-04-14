Autobus strada a Vicchio, a bordo studenti diretti a Barbiana

Intervento dei Vigili del fuoco nella mattinata di oggi, alle ore 09:10, nel comune di Vicchio, in località Boccagnello, dove un autobus è parzialmente uscito dalla carreggiata in prossimità di una curva, rimanendo in posizione instabile.

Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento di Borgo San Lorenzo del comando dei Vigili del fuoco di Firenze, che ha provveduto alla messa in sicurezza del mezzo mediante l’utilizzo di cuscini di sollevamento e sistemi di ancoraggio, evitando ulteriori spostamenti del veicolo.

Una volta stabilizzato l’autobus, sono stati fatti scendere in sicurezza gli studenti e i loro accompagnatori, diretti per una gita alla chiesa di Barbiana. Non si registrano feriti.

Per il completo ripristino della viabilità è stata inoltre inviata un’autogru dal distaccamento Firenze Ovest, che ha consentito il riposizionamento della parte posteriore del mezzo sulla carreggiata, permettendo così la ripresa della marcia e la liberazione della strada.

Le operazioni si sono concluse nel pomeriggio, alle ore 15:45.

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