Autobus strada a Vicchio, a bordo studenti diretti a Barbiana

Cronaca Vicchio
Condividi su:
Leggi su mobile

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza del mezzo mediante l’utilizzo di cuscini di sollevamento e sistemi di ancoraggio

Intervento dei Vigili del fuoco nella mattinata di oggi, alle ore 09:10, nel comune di Vicchio, in località Boccagnello, dove un autobus è parzialmente uscito dalla carreggiata in prossimità di una curva, rimanendo in posizione instabile.

Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento di Borgo San Lorenzo del comando dei Vigili del fuoco di Firenze, che ha provveduto alla messa in sicurezza del mezzo mediante l’utilizzo di cuscini di sollevamento e sistemi di ancoraggio, evitando ulteriori spostamenti del veicolo.

Una volta stabilizzato l’autobus, sono stati fatti scendere in sicurezza gli studenti e i loro accompagnatori, diretti per una gita alla chiesa di Barbiana. Non si registrano feriti.

Per il completo ripristino della viabilità è stata inoltre inviata un’autogru dal distaccamento Firenze Ovest, che ha consentito il riposizionamento della parte posteriore del mezzo sulla carreggiata, permettendo così la ripresa della marcia e la liberazione della strada.

Le operazioni si sono concluse nel pomeriggio, alle ore 15:45.

Notizie correlate

Vicchio
Cronaca
6 Aprile 2026

Incendio boschivo a Vicchio, intervento dei vigili del fuoco fino a notte inoltrata

Intervento prolungato nella serata di ieri per un incendio di vegetazione divampato nel territorio comunale, in località Villore.  I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San [...]

Vicchio
Cronaca
31 Marzo 2026

Si ribalta con il mezzo agricolo a Vicchio, un uomo in ospedale

Intervento dei Vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi nel territorio comunale di Vicchio, in località Pimaggiore, a seguito di un incidente agricolo che ha coinvolto un uomo rimasto [...]

Vicchio
Cronaca
26 Febbraio 2026

Forteto, Comune di Vicchio condannato a risarcire una vittima con oltre 600mila euro

Il Comune di Vicchio dovrà versare 628mila euro, oltre interessi e spese legali, a una delle giovani vittime del Il Forteto. Lo ha stabilito il Tribunale di Genova, riconoscendo responsabilità [...]



Tutte le notizie di Vicchio

<< Indietro

torna a inizio pagina