Giulio Nanni è il nuovo gestore del Bar Sport di Pomarance

Il Bar Sport, storico punto di riferimento nel centro di Pomarance, inaugura una nuova fase della sua attività con il passaggio di gestione a Giulio Nanni, 23 enne del paese. Una notizia accolta con entusiasmo dall’intera comunità, che vede in questo passaggio un segnale positivo di rinnovamento e valorizzazione delle attività locali.

All’inaugurazione erano presenti numerose autorità cittadine e regionali, a testimonianza dell’importanza dell’evento per il territorio: il Vicepresidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo, il consigliere regionale Matteo Trapani, il sindaco di Pomarance Graziano Pacini, l’assessore al commercio Giacomo Fabiani e il presidente del Centro Commerciale Naturale di Pomarance Carlo Schivo.

Nel corso dell’evento, il Vicepresidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo ha dichiarato: “L’esperienza del Bar Sport di Pomarance parla alla Toscana diffusa, quella dei territori, dei borghi e delle comunità che ogni giorno costruiscono coesione e sviluppo. La scelta di un giovane come Giulio Nanni di investire nel proprio paese è un segnale importante di fiducia nel futuro. Per questo le istituzioni devono essere al fianco di chi fa impresa e tiene vive le attività di prossimità, che rappresentano un presidio economico ma anche sociale per l’intero territorio.”

Il consigliere regionale Matteo Trapani ha aggiunto: “ Molto importante che nascano queste attività in questi territori: questo grazie al coraggio di chi decide di investire, all’amministrazione comunale che lavora costantemente al fianco dei commercianti e alle associazioni di categoria come Confesercenti Val di Cecina, che stanno accanto al territorio e provano a dare soluzioni anche nei momenti più complicati ”.

“ Felici di avere un associato come Giulio Nanni, nella nostra associazione di categoria ”, ha dichiarato il Responsabile d’area di Confesercenti Val di Cecina Claudio Del Sarto, sottolineando il valore dell’iniziativa imprenditoriale e il supporto delle associazioni di categoria nel favorire lo sviluppo economico locale.

Il nuovo corso del Bar Sport rappresenta non solo un’importante opportunità per Giulio Nanni, ma anche un segnale concreto di fiducia nel futuro del tessuto commerciale di Pomarance.

Fonte: Confesercenti Valdera-Cuoio Valdicecina - Ufficio Stampa

Notizie correlate