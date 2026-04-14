Basket, il weekend del vivaio Gialloblu

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

UNDER 19 GOLD

Primo acuto della terza fase per i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che al PalaBetti chiudono la pratica Sansepolcro sull’80-65. Ottimo approccio quello dei gialloblu, che nei primi due quarti danno vita a buoni spunti offensivi e allungano fino a toccare la doppia cifra di vantaggio a metà gara (48-33). Un divario che i locali difendono al rientro dagli spogliatoi, rispedendo al mittente i tentativi ospiti di tornare a contatto (71-54 al 30′), per poi gestire con autorità la volata finale.

Prossimo impegno martedì 21 aprile alle 21:30 sul parquet dell’Olimpia Legnaia.

Abc Castelfiorentino – Pall. Sansepolcro 80-65

Tabellino: Ticciati 28, Vallerani 10, Leti 7, Marchetti 15, Ciulli 8, Bartolini 4, Paniccià, Kamberaj 2, Niccolini 2, Di Carlo 4. All. Corbinelli. Ass. Cicilano, Rastelli.

Parziali: 24-18, 24-15, 23-21, 9-11

UNDER 17 REGIONALE

Prosegue la corsa dei ragazzi di Alberto Ciampolini in testa alla classifica del girone I di Coppa Toscana, con il netto successo casalingo ai danni di Tavarnelle: 75-56 il finale al PalaBetti. L’equilibrio dura giusto il tempo del primo quarto: a partire dalla seconda frazione, infatti, i gialloblu salgono in cattedra piazzando un break di 24-7 che manda le squadre all’intervallo sul 48-28. Così, con la gara ormai incanalata, nella seconda parte l’Abc deve soltanto amministrare.

Prossimo impegno domenica 19 aprile alle 11:30 a Firenze sponda Baloncesto.

Abc Castelfiorentino – Pol. Tavarnelle 75-56

Tabellino: Di Vilio 14, Di Carlo 16, Falorni 9, Giovanoni 9, Nardi 6, Paniccià 12, Bianchi 1, Faffi 2, Macchi 3, Capuana 3, Capocchini, Bellesi. All. Ciampolini. Ass. Mazzuca.

Parziali: 24-21, 24-7, 17-11, 10-17

ALLIEVI CSI

Acuto lontano da casa per i ragazzi di Claudio Calvani, corsari sul parquet di Massa e Cozzile per 48-59. Grande equilibrio negli scambi iniziali, con i padroni di casa che mettono la testa avanti alla prima sirena (16-13). A cavallo tra la seconda e la terza frazione, però, i gialloblu alzano l’intensità e cambiano passo, piazzando due pesanti break che ribaltano l’inerzia e indirizzano la sfida alla terza sirena (35-56). Nell’ultimo parziale, nonostante il black out offensivo castellano, a niente servono i tentativi di rimonta locali: l’Abc amministra e vince.

Prossimo impegno mercoledì 15 aprile alle 19:30 sul parquet del Nuovo Basket Altopascio.

Basket Massa e Cozzile – Abc Castelfiorentino 48-59

Tabellino: Paniccià 14, Scherillo 8, Gazzarrini 10, Capocchini 4, Macchi 5, Barbieri 8, Battaglia 3, Di Vilio 3, Galli 2, Bianchi 2, Anton, Torregrossa, Giulianini. All. Calvani. Ass. Lazzeretti.

Parziali: 16-13, 9-19, 10-24, 13-3

UNDER 13 REGIONALE

Grandissima vittoria interna per i ragazzi di Giovanni Corbinelli, che nel big match casalingo superano la capolista Us Livorno per 60-56 riscattando la sconfitta subita nel girone di andata. Una vittoria che, seppur non basti a ribaltare il passivo del match di Livorno, permette all’Abc di agganciare la formazione labronica in vetta alla classifica. In una gara combattutissima per tutti i 40 minuti, ne emerge una prestazione corale, con i gialloblu bravi a gestire con lucidità i possessi finali che, di fatto, decidono lo scontro al vertice.

Prossimo impegno sabato 18 aprile alle 18:30 in casa dell’Union Basket Campi.

Abc Castelfiorentino – Us Livorno 60-56

Sono scesi in campo: Iori, Sordi, De Simone, Lisi, Bagnoli, Profeti, Allegra, Delli Carri, Costa, Lucchesi, Arzilli, Bini. All. Corbinelli. Ass. Barlabà.

UNDER 17 FEMMINILE

Nello scontro diretto non arriva l’attesa vittoria per le ragazze di Gianni Lazzeretti, che al PalaGilardetti cedono il passo al Nico Basket per 44-62. Dopo il botta e risposta iniziale (10-13 al 10′), a decidere la sfida è un secondo quarto a senso unico, quando le ospiti piazzano un break di 6-21 che costringe le gialloblu agli straordinari nella ripresa (16-34 all’intervallo). Al rientro in campo, infatti, le locali provano ad accorciare, ma il Nico amministra il vantaggio accumulato e riesce a gestire fino alla sirena.

Prossimo impegno sabato 18 aprile alle 17:30 sul campo dell’Affrico Firenze.

Gialloblu Castelfiorentino – Nico Basket 44-62

Tabellino: Dainelli 11, Zenarti 3, Latini 10, Jahelezi N. 9, Murati 3, Majia 2, Jahelezi S. 2, Mancini 2, Montanelli 2, Ciampolini, Hoxha. All. Lazzeretti. Ass. Cantini, Bandinelli.

Parziali: 10-13, 6-21, 17-17, 11-11

MINIBASKET

Un fine settimana ricco di impegni quello del minibasket gialloblu.

Ad iniziare dai gruppi Esordienti, maschile e femminile, che raccolgono una vittoria ed una sconfitta: sorridono i ragazzi di Cosimo Corbinelli e Lorenzo Torrigiani, che superano a domicilio il Centro Minibasket Prato e proseguono la corsa in testa alla classifica del proprio girone, mentre le ragazze di Sara Bellantoni e Nicol Banchelli cadono al PalaBetti per mano della Polisportiva Asinalonga nella prima giornata della seconda fase. Passando agli Aquilotti, il gruppo Big 2015 di Daniele Bagnoli e Giacomo Ciulli cede il passo all’Union Prato lontano da casa, mentre nel doppio impegno fiorentino arrivano un successo ed una sconfitta per il gruppo Small 2016 di Tommaso Barlabà e Giammarco Filippini, rispettivamente contro Freccia Azzurra e Laurenziana. Ottima prestazione casalinga per gli Scoiattoli Big 2017 di Daniele Bagnoli e Raffaele Macalindong, che si impongono al PalaBetti sulla Fides Montevarchi, mentre gli Scoiattoli Small 2018 di Nicol Banchelli e Raffaele Macalindong fanno visita al Basket San Casciano in occasione della tappa 3c3.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

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