'Chi ha paura dell’islam?', l'evento nell'aula magna UniFi

Scuola e Università Firenze
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Il 16 Aprile Antropologi per la Palestina e Firenze per la Palestina organizzano una iniziativa dal titolo “Chi ha paura dell’islam? La prospettiva antropologica su razzismo e islamofobia”.

L’evento si terrà all’Università di Firenze, presso l’Aula Magna di Piazza Brunelleschi 4, alle ore 17.

Negli ultimi decenni una narrazione xenofoba ha dipinto le persone provenienti dal mondo arabo in generale. e quelle di religione islamica in particolare. con immagini stereotipate, riduttive e negative, o con appellativi quali ‘pericolosi o terroristi’.

Lo scopo è quello di costruire un senso comune basato sull’odio e sulla paura, preparando il terreno per far accettare provvedimenti quali il respingimento dei migranti o la normalizzazione di crimini contro l’umanità, tra tutti il genocidio del popolo palestinese e l’allargamento delle guerre nel mondo arabo, descritto come "nemico".

Gli innumerevoli episodi di razzismo anti-islamico vengono ignorati o sminuiti dal sistema politico e mediatico. rivelando come dietro al cosiddetto sistema di valori occidentale si nasconda spesso un pensiero neocolonialista e suprematista.

Giovedì 16 aprile affronteremo questi temi con il contributo del prof. Francesco Bachis, antropologo dell’Università di Cagliari, uno dei maggiori studiosi italiani in questo campo.

Antropologi per la Palestina, Firenze per la Palestina

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