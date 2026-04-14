Alluvione, il Comitato di Carraia chiede chiarezza: "Basta promesse, ora servono risposte scritte"

Il Comitato di Carraia interviene sulle criticità del territorio chiedendo maggiore chiarezza all'Amministrazione, in un contesto segnato anche dai recenti eventi alluvionali. Giovedì 16 aprile, alle ore 21, al Circolo ARCI di Ponzano, si terrà inoltre l'incontro pubblico 'A un anno dall’alluvione', promosso dal Comitato Alluvionati 14 Marzo.

La nota integrale

In Carraia il tempo delle segnalazioni informali sembra essere finito: il Comitato di quartiere annuncia di aver messo nero su bianco le proprie richieste al Comune di Empoli, scegliendo la via delle istanze scritte per trasformare il malcontento diffuso in una domanda pubblica di chiarezza, tempi certi e risposte verificabili.

Inoltre, il Comitato di Carraia ha scelto un dettaglio da poco: iscriversi all’Albo comunale delle realtà associative. Questo passo significa passare da "voce di quartiere" a soggetto formalmente riconoscibile nel dialogo con l’amministrazione, con una procedura che segna il passaggio dalla spontaneità all’interlocuzione formale. L’obiettivo è chiaro: basta promesse che evaporano nell’aria, spazio invece a protocolli, verbali e risposte scritte. Perché quando resta traccia, resta anche responsabilità.

Sul tavolo ci sono quesiti tutt’altro che ornamentali, argomenti che toccano la quotidianità, ma anche - e soprattutto - la prospettiva futura del quartiere: l’esistenza di uno studio idraulico aggiornato sull’area di Carraia, le interferenze tra Rio di Bonistallo, Rio Sant’Anna e rete fognaria urbana, lo stato reale delle condotte e dei collettori, i controlli sull’invarianza idraulica dei dodici alloggi ERP in via di costruzione in via Bonistallo e le possibili ricadute dei lavori sul sottopassaggio e sulle infrastrutture fognarie.

Domande tecniche, certamente, ma con una base profondamente politica – nel senso più alto del termine. Perché chi vive un territorio non sta chiedendo un favore: sta chiedendo di sapere.

In filigrana c’è una questione molto politica, ma nel senso più nobile del termine: chi “vive” un territorio non chiede “un favore”, ma chiede di sapere. E quando un Comitato si organizza, si registra, si dota di statuto e usa gli strumenti previsti dall’ordinamento, il quartiere smette di essere spettatore e diventa interlocutore attivo. Da qui il messaggio politico e civile che il Comitato vuole condividere: Carraia non alza la voce, alza il livello. Non si limita a segnalare i problemi, chiede studi, verifiche, responsabilità, cronoprogrammi e verbalizzazioni, cioè esattamente ciò che distingue una mera lamentela da una cittadinanza attiva, consapevole e attenta. In una parola, i cittadini di Carraia chiedono "metodo".

Adesso la scena si sposta inevitabilmente sul Comune di Empoli: perché quando un quartiere scrive e aspetta, il silenzio non è una semplice pausa: è un tempo che aspetta una risposta.

Comitato di Carraia

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