Cresce il Centro federale Navicelli di Pisa, firmato l'accordo

È stato firmato ieri, lunedì 13 aprile 2026, presso la sede della Federazione Italiana Canoa Kayak in Viale Tiziano a Roma, l’accordo di collaborazione tra Comune di Pisa, Federazione Italiana Canoa Kayak e Port Authority di Pisa, finalizzato alla realizzazione e gestione del Centro Federale per la canoa e la paracanoa presso il Canale dei Navicelli.

Alla firma dell’intesa hanno preso parte il Presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak Antonio Rossi, l’Assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa e il Presidente della Port Authority di Pisa Mirko Benetti, sancendo ufficialmente l’avvio di una collaborazione strategica per lo sviluppo degli sport della pagaia sul territorio.

L’accordo definisce il quadro di cooperazione tra le parti per la valorizzazione dell’impianto sportivo situato nell’area dell’ex Casello Idraulico del Canale dei Navicelli, destinato a diventare un punto di riferimento nazionale per l’allenamento e la preparazione degli atleti di canoa e paracanoa. Il Canale dei Navicelli, grazie alle sue caratteristiche di navigabilità e sicurezza, rappresenta infatti una vera e propria “palestra nautica” ideale per l’attività sportiva, in particolare per gli allenamenti delle squadre nazionali e per lo sviluppo delle discipline di pagaia.

L’intesa prevede che la Federazione Italiana Canoa Kayak assuma il ruolo di referente operativo per la gestione delle attività sportive, con l’obiettivo di sviluppare un polo federale dedicato alla formazione tecnica, agli allenamenti agonistici e alla promozione della canoa e della paracanoa. Il centro potrà ospitare raduni delle squadre nazionali, stage tecnici e iniziative sportive e sociali rivolte al territorio, contribuendo alla crescita dell’intero movimento canoistico. Particolare attenzione sarà rivolta anche alla dimensione sociale e inclusiva dello sport, favorendo l’accesso alle attività canoistiche da parte delle società sportive locali e promuovendo iniziative dedicate alle fasce più fragili della popolazione. L’accordo avrà validità fino al 1° agosto 2033, in coerenza con il contratto di comodato già in essere relativo alla struttura sportiva, con l’obiettivo di consolidare nel tempo il ruolo del Canale dei Navicelli come centro di eccellenza per gli sport della pagaia a livello nazionale e internazionale.

“La firma di questo accordo rappresenta un passo molto importante per lo sviluppo della canoa italiana – ha dichiarato il Presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak Antonio Rossi – Il Canale dei Navicelli possiede caratteristiche ideali per diventare un punto di riferimento per la preparazione degli atleti e per l’attività delle nostre squadre nazionali, in particolare anche per la paracanoa. Grazie alla collaborazione con il Comune di Pisa e la Port Authority possiamo valorizzare ulteriormente questo impianto e creare nuove opportunità per il movimento sportivo, per le società del territorio e per tutti coloro che vogliono avvicinarsi agli sport della pagaia”.

«La firma di questo accordo rappresenta un passaggio significativo per il futuro del Canale dei Navicelli e per l’intero sistema sportivo cittadino – dichiara l’assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa –. Con questa intesa rafforziamo la vocazione del canale non solo come infrastruttura strategica per le attività nautiche e produttive, ma anche come importante infrastruttura sportiva a disposizione di ragazzi e atleti. Il Centro Federale per la canoa e la paracanoa si inserisce inoltre in piena sinergia con il prestigioso Centro di Preparazione Olimpica presente sul nostro territorio, uno dei tre in Italia, il cui maggiore coinvolgimento consente a Pisa di avere un respiro sempre più nazionale e internazionale. Questo sistema integrato permette di connettere i giovani e le società locali con gli atleti olimpici, creando un percorso di crescita sportiva che accompagna davvero dal gioco ai Giochi. La collaborazione tra istituzioni e Federazione valorizza così un impianto unico, capace di ospitare allenamenti di alto livello, raduni delle squadre nazionali e iniziative inclusive rivolte alla comunità, contribuendo allo sviluppo sportivo e sociale della città».

Con la firma di oggi prende quindi forma un progetto condiviso che mira a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e movimento sportivo, valorizzando il territorio pisano e promuovendo lo sviluppo della canoa italiana

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

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