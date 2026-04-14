Dalla Regione 350mila euro per un'area di Fornaci di Barga

L’area del centro commerciale naturale di Fornaci di Barga, nel Comune di Barga (Lu) sarà al centro di un intervento di riqualificazione sostenuto dalla Regione Toscana con un finanziamento di 350.000 euro, a valere sull’annualità 2026. Questo contributo straordinario, che permetterà di completare degli interventi di riqualificazione delle strutture ed aree esterne nei pressi della ex palestra di Fornaci, è stato deliberato dalla Giunta regionale toscana nel corso della sua ultima seduta.

“La Regione – spiega il presidente della Regione Eugenio Giani - ha scelto di stare al fianco delle amministrazioni comunali, ascoltarle, farsi interprete delle loro esigenze, anche di quelle che possono sembrare ‘piccole’ ma in realtà rivestono ruoli strategici o funzionali per chi amministra e porta avanti un progetto territoriale”.

“Con una serie di contributi straordinari mirati a progetti specifici – aggiunge l’assessore regionale ad infrastrutture ed urbanistica Filippo Boni - stiamo rivitalizzando molti piccoli centri, sostenendo i Comuni nelle rinascita delle piccole realtà. In questo caso andiamo a riqualificare un’area importante sia a livello urbanistico-abitativo sia commerciale, andando a completare un importante intervento che vede coinvolta la ex palestra, la piazza antistante e il centro commerciale naturale, che abbraccia questi siti. Sono previsti interventi sulle strutture e sulle aree esterne, per una complessiva generale riqualificazione dell’area”.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

Notizie correlate