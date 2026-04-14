Daniela Petraglia eletta presidente di Fipe Confcommercio Pisa

Valorizzare e dare voce alle imprese e agli imprenditori del settore dei pubblici esercizi di Pisa e provincia. Questa la mission del consiglio direttivo Fipe Confcommercio Pisa che ha rinnovato i propri organi eleggendo Daniela Petraglia, già presidente di ConfRistoranti e del gruppo Fipe Donna, come presidente e coordinatrice del nuovo gruppo rappresentativo dei pubblici esercizi, ovvero attività di ristorazione, bar, pasticcerie, gelaterie e pizzerie dell'intero territorio provinciale

“Rivolgiamo il nostro più sincero augurio a Daniela Petraglia e ai tanti imprenditori che la accompagneranno in questo nuovo percorso” le congratulazioni del direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli, che ringrazia “il nostro vicepresidente vicario Alessandro Trolese per l'impegno, la determinazione e la straordinaria passione con cui ha rappresentato per due mandati i pubblici esercizi di Pisa e provincia. Un impegno che Petraglia saprà proseguire contando su un gruppo che ambisce ad essere rappresentativo dell'intero territorio, in modo da affrontare e cogliere in modo sinergico e coeso problemi e opportunità comuni alle attività di ogni tipologia e di ogni città o paese, ma anche avere a disposizione una rappresentanza capillare a Pisa e sui territori della nostra provincia”.

“Sono onorata di rappresentare questo gruppo, assolutamente aperto e inclusivo a tutte le attività di pubblico esercizio dell'intera provincia” dice la neoletta presidente di Fipe Confcommercio Pisa Daniela Petraglia. “Avremo il compito di rappresentare sul territorio gli imprenditori del settore e contribuire alla ripresa di uno dei comparti più in difficoltà, che conta oltre 2.300 imprese attive sul territorio provinciale, ma che ha perso ben 104 attività nel corso del 2025. Un settore alle prese con costi di gestione che per molte attività sono difficilmente sostenibili, e una pressione fiscale schiacciante, per le quali servirà la massima collaborazione e il sostegno di istituzioni e amministrazioni di ogni livello”.

“Uno scenario complesso e purtroppo aggravato dal rincaro generale di utenze e materie prime dovuto al contesto geopolitico e al protrarsi del conflitto in Medio Oriente, oltre alle ormai croniche difficoltà nella ricerca di personale qualificato che compromettono non solo la crescita e lo sviluppo, ma in molti casi l'ordinaria gestione delle nostre attività. Queste le principali sfide che siamo chiamati ad affrontare, insieme alle diverse criticità e opportunità che si presenteranno nei diversi territori della nostra provincia” conclude Petraglia.

Ecco i componenti del nuovo direttivo Fipe Confcommercio Pisa: Daniela Petraglia (Ristorante La Pergoletta, Pisa) - presidente, Fabio Armani (La Bottega del Parco, Pisa), Daniela Cesare (Aroma Lounge Pub – Santo Pietro Belvedere, Capannoli), Stefano Lemmi (Pasticceria Lemmi, Cascina), Alessio Franchi (Missiva Pub, Cascina), Valerio Ciacchini (Al Vecchio Braciere – Pisa, La Tavolaccia – San Giuliano Terme, Ristorante Bagno Primavera – Marina di Pisa), Anna D'Amore (Jamm Bell Café – Pisa), Nico Poli ed Eva Poli (Ristorante San Bernardo, Calci), Emanuele Bertini (Pizzeria Vecchio Cinema, San Miniato), Paolo Fiaschi (Papaveri e Papere – San Miniato), Giulio Valtriani (Ristorante ColMare – Marina di Pisa), Silvio Tempestini (Ristorante Ambra Nera – Santa Maria a Monte), Antonino Mondella (Pizzeria Da Toni – Pisa), Filippo Doveri (Trattoria Da Cinotto – Uliveto Terme, Vicopisano), Sandro Antonelli (Ristorante Poldino – Pisa), Marco Lisi (Pasticceria Al Dolcemente – Pisa e Cascina), Diego Guidi (Le Colombaie Lounge Restaurant – Ponsacco), Rocco Fusaro (Chef – presidente Associazione Cuochi Pisani), Giovanni Sani (Trattoria La Tortuga – Pisa)

Fonte: Confcommercio Pisa

Notizie correlate