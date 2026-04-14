Una delegazione francese a Fucecchio per conoscere le buone pratiche di sviluppo della via Francigena

Fucecchio, crocevia di cammini storici, è stato scelto come tappa per parlare di buone pratiche di sviluppo della via Francigena. In occasione dell'assemblea generale dell'Associazione Europea Vie Francigene, in programma sabato 23 maggio ad Altopascio, una delegazione francese di sindaci e presidenti di provincia sarà in visita a Fucecchio il mercoledì precedente, 20 maggio, proprio per confrontarsi sulle buone pratiche di sviluppo dei cammini storici.

“E' un onore che sia stato scelto proprio Fucecchio – spiega il consigliere delegato Daniele Cei – a dimostrazione della centralità della nostra città per quanto riguarda i cammini storici. Fucecchio infatti, oltre ad essere Comune capofila dell'aggregazione Francigena Toscana centro-sud, è anche crocevia di altri importanti cammini, come la Romea Strata e la via Medicea. Sarà un momento di scambio e confronto con la delegazione francese, che ospiteremo per un tour nella nostra città, e sicuramente un'occasione di arricchimento per tutti”

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa