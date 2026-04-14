Disabilità e inclusione, l’Università di Firenze trasforma la città in uno spazio di confronto

Per cinque giornate l’Università di Firenze trasforma la città in uno spazio di confronto, esperienza e condivisione sul tema della disabilità, per promuovere l’inclusione nella vita sociale, culturale e nel lavoro.

L’Ateneo fiorentino promuove dal 17 al 21 aprile la Disability Week, un programma articolato di iniziative pensato per rafforzare una cultura dell’inclusione, dell’accessibilità e della partecipazione attiva all’interno e all’esterno della comunità accademica.

A inaugurare il calendario, venerdì 17 aprile, è il convegno “Sportability – Lo sport che unisce”, ospitato dal Centro Polisportivo l’Affrico (ore 10 – viale Fanti 20).

Apriranno l’evento, con i loro saluti, il prorettore vicario Giovanni Tarli Barbieri, il vicepresidente del Comitato Italiano Paralimpico Massimo Porciani, il consigliere sport e salute Città Metropolitana di Firenze Nicola Armentano e l’assessora allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini.

L’incontro prevede una tavola rotonda che mette a confronto esperienze di sport e disabilità attraverso le testimonianze di atleti e rappresentanti del mondo accademico e sportivo, tra cui Jacopo Luchini, medaglia d’oro di snowboard (banked slalom) ai Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, e gli atleti di danza sportiva paralimpica wheelchair Leila Elderiny ed Emilio Bargiacchi.

La giornata prosegue con dimostrazioni pratiche per sperimentare lo sport come strumento di integrazione e coesione, a cui parteciperanno i giocatori delle squadre Blind Fighters (baseball non vedenti) e Volpi Rosse Menarini Firenze (basket in carrozzina) e Pallavolo Bacci (sitting volley), oltre agli atleti di danza wheelchair.

Sabato 18 aprile l’attenzione si sposta nel cuore della città con “Senza Barriere – Itinerari tra Arte, Natura e Inclusione”, un percorso immersivo tra piazza Santissima Annunziata e Orto botanico (ore 10). L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’associazione Libero Accesso, invita la cittadinanza a riflettere sulle barriere, fisiche e sociali, che le persone con disabilità affrontano quotidianamente, proponendo un’esperienza diretta e consapevole dello spazio urbano. Nella stessa giornata, all’Orto botanico (ore 12 – via Micheli 3) trova spazio anche la presentazione del progetto dell’area di addestramento della Scuola Nazionale Cani Guida della Regione Toscana, seguita da una dimostrazione pratica (per partecipare agli eventi in piazza SS. Annunziata e all'Orto botanico occorre prenotarsi scrivere alla mail disability.week@unifi.it ).

Lunedì 20 aprile, presso lo Spazio Alfieri (ore 17.30 – via dell’Ulivo 8), la Disability Week di Unifi propone un momento di riflessione culturale con “Tra narrazione e realtà – Il cinema che parla di inclusione”, attraverso la proiezione del film “La vita da grandi” di Greta Scarano, interpretato da Matilda De Angelis.

Il dibattito successivo coinvolge docenti dell’Ateneo fiorentino e viene moderato da Maria Paola Monaco, delegata Unifi all’inclusione e diversità, offrendo una chiave di lettura critica sul ruolo del cinema nella costruzione di immaginari inclusivi.

La giornata conclusiva, martedì 21 aprile, si svolge presso il Museo dell'Opera del Duomo di Firenze (ore 10 – piazza del Duomo 9) ed è dedicata al tema cruciale della transizione scuola-lavoro per le persone con disabilità, con un focus sulle buone pratiche per l’autonomia. L’evento sarà aperto dagli interventi istituzionali portati dalla rettrice Alessandra Petrucci, dall'arcivescovo di Firenze Mons. Gherardo Gambelli, dal sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana Bernard Dika, dal consigliere sport e salute Città Metropolitana di Firenze Nicola Armentano, dalla consigliera a pari opportunità e accessibilità universale della Città metropolitana Michela Monaco e dall’assessore di Firenze a welfare, accoglienza e integrazione Nicola Paulesu. L’incontro, dal titolo “Transizione scuola - lavoro. Buone prassi nel percorso di autonomia” è introdotto e coordinato dalla delegata Maria Paola Monaco.

È previsto l’intervento del Ministro per la disabilità Alessandra Locatelli. A seguire un confronto tra rappresentanti delle istituzioni, del mondo del lavoro e delle associazioni, con l’obiettivo di individuare strategie condivise per un inserimento lavorativo realmente inclusivo.

Nel corso della mattinata verrà inoltre conferito il Premio Giulia Santoni agli autori Alessia Cassarà e Tommaso Fanucci. Il riconoscimento è dedicato a chi racconta l’inclusione come principio che guida le comunità.

Nella giornata di martedì, infine, sono previste visite oculistiche preventive gratuite in collaborazione con Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti al plesso di via Capponi (via Capponi 9), a testimonianza dell’impegno concreto dell’Ateneo nel promuovere il benessere e l’accesso ai servizi (per prenotare scrivere alla mail disability.week@unifi.it ).

“Durante la Disability Week l’Ateneo fiorentino propone diverse iniziative per riflettere sulla disabilità: dal successo nello sport alle difficoltà incontrate nella vita di tutti i giorni – dichiara la rettrice Alessandra Petrucci –. Gli eventi rappresentano un’occasione per riaffermare l’impegno verso l’inclusione da parte dell’Ateneo che da tempo ha attivato numerosi servizi di consulenza, orientamento, tutorato e supporto allo studio”.

“Le iniziative in programma uniscono formazione, cultura, cinema e politiche sociali, ossia pilastri fondamentali per costruire una società più equa e inclusiva, che è uno degli obiettivi principali perseguiti da Unifi” aggiunge Maria Paola Monaco, delegata a inclusione e diversità.