Torna il Festival Emma Perodi a Cerreto Guidi: tre giorni tra libri e teatro

Deve la sua fama ai racconti e a raccolte come “Le novelle della nonna” e “I briganti di Cerreto Guidi”, ma Emma Perodi, nata a Cerreto Guidi nel 1850 e morta a Palermo nel 1918, è stata oltre che un’affermata scrittrice, una giornalista che dalle colonne del Corriere della Sera e di altre riviste, ha affrontato con coraggio i temi dell’emancipazione femminile.

Per favorirne la conoscenza il comune di Cerreto Guidi ha organizzato nel 2018 un importante convegno a cui hanno aderito il Centro Studi di Palermo e il Parco Letterario del Casentino. Le è stata poi intitolata la nuova biblioteca comunale inaugurata nel 2021 con una specifica sala con le opere e i documenti di Emma Perodi.

Con l’obiettivo di metterne in evidenza il valore e la modernità, l’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi e l’Associazione culturale I Girasogni, in collaborazione con altre associazioni del territorio, hanno inoltre deciso di organizzare il Festival Emma Perodi che, giunto alla seconda edizione, si terrà a Cerreto Guidi il 17, il 18 e il 19 aprile prossimi.

Il programma di questa edizione che si svolgerà all’interno della Biblioteca e del MuMeLoc, è dedicato a Pinocchio, per i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi.

VENERDI’ 17 APRILE- Alle ore 17,30, in biblioteca, è prevista l’inaugurazione del Festival, seguita dalla presentazione del Parco Letterario Emma Perodi e le Foreste Casentinesi a cura della presidente Annalisa Baracchi. Seguirà un incontro online con Anna Maria De Majo arricchito dalle letture sceniche del gruppo lettura di Cerreto Guidi “Sulle ali di un libro”.

SABATO 18 APRILE – Il laboratorio di illustrazione Pinocchio allo specchio di Giulia D’Agostini caratterizzerà il programma della mattinata in biblioteca, mentre alle ore 16,00 al MuMeLoc, è previsto lo spettacolo teatrale per ragazzi e adulti “Dove sono i chiodi?”. Alle ore 17,30, in biblioteca, un interessante incontro moderato dalla Sindaca di Cerreto Guidi Simona Rossetti con Roberto Contu che mette a confronto Emma Perodi e Carlo Collodi. Da non perdere, inoltre, la mostra della collezione privata de “Il giornale per i bambini” a cura di Silvano Salvadori.

DOMENICA 19 APRILE- L’ultima giornata inizierà con l’estemporanea di pittura intitolata a Claudio Caioli la cui premiazione si terrà poi alle ore 17,00. Il MuMeLoc ospiterà alle ore 11,00 “La pedagogia Waldorf” a cura dell’Associazione “Scuola di Natura”, mentre alle ore 12,00 in biblioteca, si terrà lo spettacolo teatrale “L’anello di Re Salomone”, tratto da “Le novelle della nonna”. Nel pomeriggio, alle ore 17,00, è in programma lo spettacolo teatrale “I Briganti di Cerreto Guidi” con Fabrizio Passerotti e musica dal vivo di Katia Lari Faccenda. Il Festival si chiuderà con l’assegnazione del Premio Emma Perodi che lo scorso anno fu assegnato a Beatrice Masini. Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

Notizie correlate