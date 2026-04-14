Firenze, accoltellato durante una tentata rapina in strada

Cronaca Firenze
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(foto di archivio)

La vittima, un 56enne, trasportato in ospedale. Indagini in corso

Una tentata rapina in strada a Firenze è sfociata in accoltellamento ieri sera, intorno alle 21, in via di Novoli. Vittima un italiano di 56 anni, rimasto ferito e trasportato in ospedale. Secondo quanto ricostruito uno sconosciuto avrebbe avvicinato e tentato di rapinare il 56enne: quest'ultimo, dopo aver opposto resistenza alle richieste del rapinatore, sarebbe stato colpito.

Lanciato l'allarme al 118 sul posto è intervenuta un'ambulanza. L'uomo, che ha riportato ferite all'addome, è stato portato a Careggi. Al momento non risulterebbe in pericolo di vita.

In corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'aggressione e individuare il responsabile.

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