Firenze, tre postazioni di raccolta del vetro temporaneamente rimosse in via del Romitino

Plures Alia informa che, a causa di lavori stradali in corso in via del Romitino, nei prossimi giorni tre postazioni di raccolta del vetro saranno temporaneamente rimosse per consentire lo svolgimento degli interventi in condizioni di sicurezza. Per garantire la continuità del servizio e ridurre al minimo i disagi per i residenti della zona, verranno ampliati i volumi di due postazioni limitrofe, di concerto con l’amministrazione comunale e con le imprese impegnate nei lavori.

Nel dettaglio:

- Verranno ampliati i volumi dei contenitori per la raccolta del vetro nella postazione esistente in via Lami, all’intersezione con Largo Cesare Cantù.

- Verrà aumentato il volume del contenitore per la raccolta del vetro nella postazione esistente in via Cadorna, all’angolo con via Luigi Lanzi.

Plures Alia invita i cittadini a utilizzare le postazioni limitrofe e temporanee installate durante il periodo dei lavori, che dovrebbero protrarsi fino al mese di giugno.

Per ulteriori informazioni è a disposizione il call center di Plures Alia, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 telefonando ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e rete mobile), e si possono consultare Aliapp, la App gratuita per sistemi IOS ed Android, oppure il portale all’indirizzo www.aliaserviziambientali.it

Fonte: Plures - Alia Servizi Ambientali Spa

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