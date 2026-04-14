Firenze, firmato accordo tra Consulta Provinciale degli Studenti e Città Metropolitana di Firenze

In avvio dell’assemblea plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze, riunitasi in Palazzo Medici Riccardi martedì 14 aprile 2026, è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze, Città Metropolitana di Firenze e Usr per la Toscana - Ufficio V ambito territoriale per la Provincia di Firenze.

Erano presenti la Sindaca della Città Metropolitana, Sara Funaro, la Dirigente dell’Ufficio V dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Susanna Pizzuti e la Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze, Raffaella Incalza.

L’accordo impegna la Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze a raccogliere le istanze delle studentesse e degli studenti del territorio e a promuovere la partecipazione attiva nei tavoli istituzionali mentre la Città Metropolitana di Firenze si impegna a garantire l’ascolto delle istanze presentate, a fornire risposte concrete e il coinvolgimento della Consulta nei processi di pianificazione.

La Città Metropolitana è il soggetto istituzionale che ha competenza sulla costruzione e manutenzione degli edifici scolastici delle scuole superiori e coglie l’occasione per istituzionalizzare un rapporto di collaborazione con la Consulta per affrontare le diverse problematiche che possono emergere, con una prospettiva che vuole essere più vicina alle istanze giovanili. Infatti, le parti si impegnano a collaborare non solo sui temi relativi all’edilizia e infrastrutture scolastiche, in particolare sicurezza, accessibilità, spazi studio, laboratori e impianti sportivi, ma anche per tutto ciò che riguarda il benessere studentesco come lo sport, la promozione di progetti su salute mentale, attività motorie e contrasto al disagio scolastico. A tema anche la mobilità e i trasporti pubblici locali per studenti e eventi culturali e occasioni di cittadinanza attiva. Attenzione nell’accordo anche a comunicazione, trasparenza e diffusione condivisa delle iniziative.

Tra le finalità dell’accordo anche quella di rafforzare la partecipazione studentesca nei processi decisionali che riguardano sia la vita scolastica sia la condizione giovanile nel territorio metropolitano e la possibilità di adesione aperta a tutti i Comuni della Città Metropolitana di Firenze.

Impegno, infine, da parte della Consulta a partecipare con una delegazione al Consiglio metropolitano, almeno due volte per anno scolastico, quando sono trattate le tematiche di interesse comune.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

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