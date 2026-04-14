Tenta di rubare alcolici in un supermercato e aggredisce dipendenti: arrestato a Firenze

Dopo aver tentato di oltrepassare le casse senza pagare due bottiglie di alcolici, ha aggredito i dipendenti del supermercato. È successo ieri pomeriggio a Firenze, in via Cimabue, dove i carabinieri intervenuti sul posto hanno bloccato un uomo. Quest'ultimo, cittadino tunisino di 57 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato con l'accusa di aver trasformato un furto in rapina impropria, pur di assicurarsi la fuga.

Secondo quanto ricostruito l'uomo si sarebbe introdotto nell'esercizio commerciale dirigendosi verso il reparto alcolici, dove avrebbe prelevato due bottiglie rimuovendo i dispositivi antitaccheggio, prima di nasconderle sotto i vestiti. A quel punto avrebbe tentato di oltrepassare le casse senza pagare, venendo però intercettato dall'addetto alla vigilanza: per provare a guadagnarsi la fuga avrebbe prima spinto il vigilante e poi travolto una dipendente, che era intervenuta in soccorso al collega, finita a terra contro una struttura metallica. Portata in pronto soccorso all'ospedale Santa Maria Nuova, i medici le hanno riscontrato lesioni guaribili con una prognosi di sette giorni.

I carabinieri intervenuti tempestivamente hanno fermato il 57enne: convalidato l'arresto nel rito direttissimo, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza.