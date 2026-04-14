Gemellaggio Montespertoli - Neustadt an der Aisch: l'incontro annuale a Caldaro rilancia il programma condiviso per l'estate 2026

Si è tenuto a Caldaro sulla Strada del Vino l'incontro annuale tra i rappresentanti del Comune di Montespertoli e quelli della città gemella di Neustadt an der Aisch. Come da tradizione, le due delegazioni si sono ritrovate per rafforzare i legami istituzionali e di amicizia che uniscono le due comunità dal 1992 e per definire il calendario degli appuntamenti condivisi per i prossimi mesi.

Per Montespertoli erano presenti il Sindaco Alessio Mugnaini e l'Assessora alla Cultura Annalisa Giotti. A rappresentare la città bavarese Klaus Mayer, già Sindaco di Neustadt an der Aisch e oggi Presidente del Comitato Gemellaggi locale e per Montespertoli, Giuseppe Statello insieme a tanti componenti dei vari comitati.

Un'amicizia che dura da oltre trent'anni e che continua a dimostrarsi viva e ricca di significato, capace di tradursi in scambi concreti — culturali, enogastronomici e umani — tra due territori che, pur lontani geograficamente, hanno costruito nel tempo un rapporto autentico e duraturo.

“Per me è stato il primo incontro a Caldaro e devo dire che è stata una bella esperienza”, ha dichiarato l'Assessora alla Cultura Annalisa Giotti.“Vedere la passione con cui Klaus, Giuseppe e tutte le persone dei comitati portano avanti questo legame ti fa capire quanto sia reale e prezioso. E pensare che solo qualche settimana fa i nostri ragazzi delle medie erano lì, a Neustadt, ospiti delle famiglie tedesche — ecco, tutto questo parla di un gemellaggio che non è solo istituzionale, ma è davvero vissuto dalle persone. L’entusiasmo con cui i ragazzi sono tornati da Neustadt rappresenta un segnale molto positivo, che auspichiamo possa tradursi in una partecipazione ancora più attiva alla vita del Comitato. Ci auguriamo inoltre che questa esperienza favorisca l’avvicinamento di nuove famiglie, contribuendo a rafforzare e ampliare la comunità coinvolta nelle attività. Tutti coloro che sono interessati a entrare a far parte del Comitato e a partecipare alle iniziative possono contattarmi.”

Al centro del ritrovo, la pianificazione dei due eventi attesi che scandiscono ogni anno il calendario del gemellaggio.

A luglio sarà Montespertoli a fare le valigie per la Weinfest di Neustadt (17-18 luglio 2026). Una delegazione raggiungerà Neustadt an der Aisch per partecipare alla tradizionale Weinfest, portando con sé le eccellenze enogastronomiche del territorio — i vini del Chianti Montespertoli su tutti — per farle conoscere e apprezzare al pubblico tedesco. Un'occasione consolidata di rappresentanza e di promozione del territorio all'estero.

A settembre toccherà invece ai partner bavaresi scendere in Toscana per l’Appuntamento con la Birra a Montespertoli, 4–5 settembre 2026. Il Parco Urbano di Montespertoli si animerà con la festa che ogni anno porta sotto le colline del Chianti le birre artigianali, le specialità gastronomiche e la musica di Neustadt an der Aisch, in un'atmosfera di convivialità e amicizia che richiama ogni anno un pubblico numeroso e affezionato.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa