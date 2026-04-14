In arrivo 40 nuovi alberi per 4 vie di Empoli: "Meno isole di calore, città più bella"

Il Comune di Empoli sta lavorando per una ripopolazione del verde nelle aree del contesto urbano e per questo è stato approvato dalla giunta guidata dal sindaco Alessio Mantellassi un progetto di riqualificazione delle strade del centro di Empoli che interesserà le seguenti vie a ridosso della ferrovia: via Verdi, via Leonardo da Vinci tratti nord e sud, via G. Fabiani tratti nord e sud, via Cecchi.

Il progetto, redatto dagli uffici tecnici comunali, punta all'inserimento di 40 nuovi alberi, oltre ai 5 attualmente presenti in via Leonardo da Vinci tratto sud e in via Verdi.

"Il decoro passa anche dall'armonia tra gli edifici esistenti e il verde urbano - afferma il sindaco Alessio Mantellassi -. Con questa proposta cominciamo a rinnovare un'area molto bella del nostro centro di Empoli, a due passi dal già riqualificato Parco della Rimembranza su viale Buozzi. Avere delle alberature davanti alle proprie abitazioni ha tantissimi vantaggi, crea zone d'ombra, aiuta l'ambiente circostante. Non ci fermeremo, abbiamo altre idee per il centro storico che riguarderanno la presenza di verde".

L'assessora alla Transizione Ecologica, Laura Mannucci, ha specificato: "È stato approvato un progetto che va nella direzione di rendere i nostri centri abitati sempre più vivibili grazie alla mitigazione che gli alberi possono dare. Con 40 nuovi alberi avremo maggior ossigeno, mitigazione del calore urbano a causa anche del surriscaldamento e maggior biodiversità anche in città".

Infine, l'assessore ai Lavori Pubblici, Simone Falorni, afferma: "Ringrazio i nostri uffici tecnici per la proposta che vuole andare nella direzione di un mantenimento e di un arricchimento del verde urbano all'interno della nostra città, specialmente nei contesti più antropizzati. Sono sfide da raccogliere e rilanciare nell'ottica della vivibilità di Empoli".

IL PROGETTO - Com'è noto, gli alberi rivestono un ruolo nel determinare il valore estetico delle strade in cui sono inseriti, apportando zone d’ombra sulle aree di parcheggio e gestendo le acque di prima pioggia.

Si proporrà l’inserimento delle piante lungo entrambi i lati di ciascuna strada, posizionandole in modo alternato tra loro, cercando di impattare il meno possibile sul numero di posti auto a pagamento ad oggi disponibili e mantenendo sia i posti motocicli attuali che gli stalli disabili.

Il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) indica un costo per tale intervento da 83.630 euro, per il quale l’Amministrazione Comunale dovrà reperire i fondi in bilancio necessari per la copertura economica dell’intervento prima dell’approvazione del progetto esecutivo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa